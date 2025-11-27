洪申翰宣示消除懷孕歧視 擴大勞檢獎勵友善職場

（中央社記者吳欣紜台北27日電）職場隱形懷孕歧視多，甚至有女性一懷孕就在找下份工作，勞動部釋出調查，逾5成女性感受職場懷孕不友善，勞動部長洪申翰今天宣示消除懷孕歧視，包含擴大勞檢、獎勵友善職場等。

台灣少子化問題嚴重，打造友善職場拉抬生育率是重要關鍵，但職場上仍有許多懷孕歧視，讓許多孕媽咪懷孕後不得不退出職場，去年新北也發生一名女性因懷孕被資遣，造成巨大經濟壓力也演變為一家三口命案。

勞動部今天召開「消除懷孕歧視，築起友善職場」記者會，會中公布全國性網路調查結果，揭露職場上孕媽咪所面臨歧視或不友善的窘境。

根據調查顯示，有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善，有65.2%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪，更有27.8%親身經歷懷孕不友善。

調查懷孕者感受，有16.6%懷孕經驗者在職場感到壓力非常大，而最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善/羞辱；調查也顯示，有5成懷孕者在職場上有不安全感，有43.2%有意願申訴但有顧慮，最多顧慮原因是「擔憂影響職涯發展」占62%、「怕被洩漏身份」占52.6%及流程冗長無效占47.9%。

近一步調查孕婦的期望，多數女性希望「職場有彈性的工作型態」、「公司老闆對懷孕及育兒員工的態度友善」或「提供生育補助或生育獎金」，更期待懷孕可以「獲得公司更多支持與祝福」。

勞動部長洪申翰指出，性別工作平等法雖明文禁止懷孕歧視，但隱形懷孕歧視現象仍存在，這不容易靠開罰來大幅度消除，且這現象明明存在，若避而不談只會讓受到壓力且懷孕的勞工感受更無力。

洪申翰表示，懷孕歧視必須被正視，但正視不是要指責，而是希望提出策略，勞動部正規劃友善職場獎勵計劃，希望讓社會辨認友善企業，後續將跨部會討論，看是否有什麼政策誘因讓更多企業投入職場友善。

洪申翰也說，有許多人資分享經驗，如果打造友善職場，員工的離職率、流動率會大幅降低，在這缺工環境下，對企業仍有很大的幫助，希望更多企業主知道，打造友善職場是留住員工的解方之一。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，消除懷孕歧視，勞動部將立即啟動五大策略，包含擴大性別平等工作法專案檢查，明確公布違法企業的懷孕歧視態樣等，勞動部也印製15萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕媽咪，後續也會定期表揚友善懷孕職場企業，推廣友善職場招募資訊，有利友善懷孕企業徵才與留才。

根據勞動部統計，近3年懷孕歧視裁罰案件有46件，共開罰新台幣1215萬元。（編輯：林恕暉）1141127