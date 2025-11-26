洪申翰直播談上任週年 勞團籲解決勞工3困境

（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部長洪申翰上任週年，昨天晚間開直播談上任心得。不過，勞團今天指出，勞工當前面臨3項困境，包含工時過高、低薪處境、退休保障，呼籲政府不應再迴避。

勞動部勞動力發展署北分署公務員霸凌案後，洪申翰去年11月25日臨危受命接下勞動部長至今滿週年，他昨天晚間在臉書開直播談上任心得以及一年來的政績，也提到職業安全衛生法新增霸凌專章，期望法案近日二、三讀，讓霸凌防治可以有明確的法制基礎。

不過，桃園市產業總工會發聲明指出，洪申翰因為公務員霸凌案悲劇引發台灣社會各界對於霸凌的關注，才在職安法修法納入霸凌專章，近日長榮員工因請病假遭刁難引發悲劇，兩者都是重大案件導致勞動部被迫積極修改制度，難道處理政治危機、善後補漏洞，也都可以當作部長政績。

桃產總表示，洪申翰不是完全沒有作為，但是當前台灣勞工面臨3項重大困境，包含工時過高、低薪處境、退休保障，政府實在不能再迴避。

桃產總指出，媒體報導，台灣為全球主要國家排名第5高工時，5月上旬在台灣自主工運推動10年後，好不容易促成五天國定假日增加，但洪申翰在修法過程中始終強調這是內政部的權責範圍，即使洪申翰承認台灣勞工的工時過高，應予以降低，但卻從來沒有提出實質方案。

桃市產總理事長施淑華指出，近日有超過5000名民眾連署通過「週休三日」提案，顯現的正是台灣工時過高的問題已經深植人心、使勞工深惡痛絕，呼籲政府應該趁機修法增加「特休假」來降低工時。

桃產總表示，台灣低薪已是長年問題，而洪申翰政績中竟出現政府日前提出的本勞一人加薪2000元，雇主就可以再增加一名移工的政策，但持續引進低薪移工才會讓台灣整體勞工薪資無法提升。

桃市產總主張，台灣勞工需要的是更多組織工會、自己與老闆談判的權利，希望社會運動出身的洪申翰立刻降低籌組工會的30人門檻，讓更多勞工擁有工會。

今年是勞退新制上路滿20週年，桃產總表示，從前勞委會主委陳菊提出「先求有、再求好」的說法後已過了整整20年，6%的勞退提撥竟然從來沒有調整，而根據政府資料，2024年台灣勞工領取勞退新制平均額僅有新台幣6000元。

桃產總表示，政府只會不斷呼籲勞工要考慮自提退休金，勞工是否要選擇自願提繳退休金是一回事，政府遲遲不肯增加勞工退休金條例中雇主的法定提撥就是在傷害勞工權益，且根據政府統計，目前過半勞工勞保申請退休後，每月領不到2萬元的勞保年金，這樣的退休金水準明顯已經無法支應勞工老年生活，全國勞工都很重視政府何時要予以改善。（編輯：管中維）1141126