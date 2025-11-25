洪申翰直播談政績！ 網友問「周休三日」沒回

洪申翰直播（圖／TVBS資料畫面）

勞動部長洪申翰在上任一周年之際，進行了一場直播，與網友討論過去一年的工作經驗與感受。 在直播中，洪申翰提到去年發生在北分署的罷凌案，談及此事件時一度哽咽，表示這是他想要努力修法的動力。

洪申翰直播（圖／TVBS資料畫面）

洪申翰在直播中未直接回應網友關於「周休三日」的提問，而台北市產業工會理事長鄭力嘉認為洪申翰可能還在整合各方意見。 有關「周休三日」的提案已經過了公民連署的附議門檻，勞動部必須在12月7日前對此提出正式回應。

洪申翰強調，由於台灣企業類型多元、勞工就業形態多樣，目前仍在蒐集整理各方意見，相關制度需要全面的評估。 鄭力嘉表示，目前對於「周休三日」的看法兩極，認為在目前缺工的狀況下，快速實施周休三日會是一個高風險的決策。

