洪申翰認同勞保撥補法制化 持續爭取每年逾千億

（中央社記者陳俊華台北17日電）立委提案修正勞工保險條例，增列「政府撥補」為勞保基金來源。勞動部長洪申翰今天說，同意撥補法制化，但因財政紀律法有明定，沒辦法把固定金額入法；近兩年都朝向超過1000億元在撥補，未來希望高於這個金額持續撥補。

立法院社福及衛環委員會今天邀洪申翰列席，審查勞工保險條例部分條文修正草案。朝野立委提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。

廣告 廣告

國民黨立委王育敏質詢時問，是否支持政府撥補。洪申翰說，撥補是政府現在持續在做的，「撥補法制化是同意的」。王育敏追問，是否反對明定撥補金額；洪申翰說，最主要是財政紀律法有明定，沒辦法把固定金額入法。

洪申翰指出，政府去年撥補勞保1300億元，今年公務預算撥補1200億元，還有特別預算的100億元，「都朝向超過1000億元在撥補」，會視財政狀況極力爭取，「未來不要低於這金額，甚至希望高於這個金額」，會用實際行動，持續提高撥補金額。

國民黨立委賴士葆也問，立委提案每年政府要挹注勞保1000億元以上，「你應該很高興吧？」洪申翰說，勞動部都在持續爭取，這兩年爭取到都超過1000億元，確實勞保的財務需要大家幫忙。

民進黨立委黃秀芳質詢時則關注，目前有超過85%的勞工沒有自行提撥6%，勞動部要如何鼓勵勞工自提，以確保未來生活更穩定，政府又該如何協助、加碼。

洪申翰說，的確現在整體數字來看，自提比例沒有到很高，但若仔細分析，像是高所得的勞工自提比例就高很多，新制勞退投資效益都超過6、7%，以定存的角度來說效益是很不錯的；但對於較低薪的勞工就會有比較多考慮，如生活負擔等。

洪申翰表示，勞動部也正在研議，政府應該多出一點資源，如何鼓勵、刺激低薪勞工自提的意願，因為他們是需要更多幫助的，各種方法都願意考慮；勞動部不反對加碼，但牽涉到財源，願意跟主計總處爭取。

另外，國民黨立委陳菁徽表示，11月14日勞動部公布2024年國際勞動統計，台灣的總工時2030小時，攀升到世界第5名。

洪申翰說，台灣的工時的確有改善空間，「但並不是世界第5」，因為那份統計並不是全世界所有國家；去年總工時數字有提高，很重要原因是電子零組件，這跟國際景氣有關，因為出口需求、經濟狀況好，所以工時才會增加。

洪申翰表示，勞動部多年來持續提高最低工資，希望勞工不要因為收入過低，所以依賴加班；當然也很希望雇主、工會可以強化高於法遵的團體協約，約定更有利於員工生活平衡的工時。（編輯：楊凱翔）1141117