洪申翰談週休三日：持續蒐集各界意見 勞動條件不可預設受損

勞動部長洪申翰。李政龍攝



有網友在公共政策網路參與平台上提出「週休三日」的意見，已獲得5768個連署，要求政府評估可行性。對此，勞動部長洪申翰表示，台灣企業規模與勞工就業型態多元，涉及工時制度的政策調整，必須全面蒐集來自不同產業、企業類型與勞工族群的意見，「我們完全理解很多勞工希望縮短工時，但這牽涉各方權益，需要更多研究與討論」，目前尚未進入政策推動階段，外界不必過度預設情境。

有網友於今年8月底在公共政策網路參與平台上提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」連署，累積到10月初已有5768名網友支持，等待勞動部的回應。部長洪申翰今日早上參加廣播節目後，接受媒體訪問，他表示，勞動部多年持續調升最低工資，其中一個目的是緩解勞工依賴加班拉高收入的壓力，讓工時能回到較合理的狀態；此外，積極鼓勵工會與企業簽訂優於法令的團體協約，建立更有彈性的工時保障。

廣告 廣告

外界關注週休三日可能造成的減薪、缺工或產業衝擊，洪申翰強調，目前仍在「意見蒐集」階段，沒有政策設計，也不會預設勞動條件會因此受損。他也提到，不同產業對政策的影響並不一致，例如觀光、旅宿等休閒產業可能受惠，但中小企業反應則較保留。

針對兩年前曾有相同連署、勞動部當時評估「不具備條件」，是否如今已有客觀條件改善？洪申翰回應，部內仍須重新蒐集意見，因為產業狀況、勞動市場環境與民意可能都在改變。

他再次強調，政府目前沒有推動周休三日的計畫，也沒有任何補貼方案正在規劃中。「公共議題願意討論是好事，但現階段我們的任務是把各界意見聽完、資料蒐集完整，才談後續評估。」

更多太報報導

週休三日「提案連署過關」 勞動部12／7前須回覆

外送員最低薪、保險全入法！平台違反離線權、退避權最重罰50萬元

勞動部火速提修法版本 政院拍板勞保基金撥補入法、政府負最終支付責任