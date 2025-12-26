洪申翰透露明年工作重點 薪資面議門檻擬以最低工資倍數為主

勞動部今天(26日)宣布10項「2026年勞動新制」將自明年元旦起正式上路，勞動部長洪申翰也透露明年勞動部工作重點，包括育嬰留停津貼7個月、薪資面議門檻擬以最低工資倍數為主，以及強迫勞動相關指引，都將在明年陸續公布。

勞動部長洪申翰指出，明年工作有五大重點，包括改善缺工與少子女化、薪資與資源分配、職場安全與風險管理、國際貿易與人權標準接軌，以及新科技對勞動關係的衝擊。

洪申翰表示，除了育嬰留職停薪可改以「日」為單位申請、家庭照顧假得以「小時制」請假，未來也將提出新一輪中高齡及高齡就業三年計畫，並持續強化婦女、特別是二度就業婦女的勞動參與。勞動部日前也已預告育嬰留停津貼增加至7個月，將於明年送入行政院。

第二項挑戰是薪資成長與社會資源分配。洪申翰指出，儘管台灣整體經濟表現亮眼，但社會更關心的是薪資是否普遍提升，除了持續調升最低工資外，就業服務法修法也將修改薪資揭露制度，原本若薪資未達新台幣4萬元不能寫面議，未來將以最低工資倍數作為揭露基準，提升薪資透明度。他說：『(原音)我們其實是5萬或一定的倍數，可是這倍數要怎麼設定，當然倍數的好處是隨著最低工資的提高，這個揭露的門檻也會跟著提高，不用一天到晚要去修母法內容，只是這個倍數我想我們還在研議到底這個倍數要抓什麼樣子的數字，比較能夠符合當下整體的勞動跟薪資環境的需求。』

第三項挑戰為職場安全與風險管理。洪申翰指出，職安法修法已明確納入職場霸凌防治，明年起將有更完整的法制工具可供運用；同時，政府也啟動職災減災計畫，首波聚焦營造業，後續將擴及製造業及資源相對不足的中小企業，降低重大職災對勞工及其家庭造成的衝擊。

第四項挑戰來自國際貿易與標準接軌。洪申翰表示，隨著台灣在全球供應鏈中角色加重，國際對於強迫勞動、公平招募與勞動人權的要求日益提高，勞動部已於日前揭牌海外延攬中心，移工若以此據點進台灣，將不會負擔仲介費用，並預計明年初提出強迫勞動相關指引，供企業遵循。

第五項則是新科技對勞動關係的影響。洪申翰指出，勞動部已提出「外送專法」，補齊制度缺口，目前在立法院朝野協商階段，同時，AI基本法已三讀通過，勞動部將同步研擬配套指引，協助產業因應並降低勞動風險。

洪申翰強調，沒有任何單一政策能一次解決所有問題，勞動政策必須在制度設計、配套措施與社會對話中逐步推進。面對地緣政治、產業結構與科技變化等多重壓力，勞動部將持續站穩勞工立場，穩健推動改革，讓改變逐步累積，回應台灣未來勞動環境的考驗。

此外，媒體也詢問印度移工引進進度及勞保是否啟動改革，洪申翰回應，印度移工政策目前還在跟印度方接洽，勞保則會爭取不低於過去撥補金額為目標，目前也未考慮調降給付。(編輯：宋皖媛)