洪申翰：整體評估12歲以下「一孩家庭」可聘請外籍幫傭 未設時間表

政府檢討外籍家庭幫傭政策，擬放寬家裡有一名12歲以下小孩，就可以聘雇外籍家庭幫傭，並擬以調高就安費「以價制量」，勞動部長洪申翰今天表示，仍在整體評估，沒有時間表。

總統賴清德日前接受媒體專訪指出，為了釋出女性勞動力，擬讓12歲以下的「一孩家庭」聘家庭幫傭，近日又有媒體報導，預估最快年底公布相關政策與配套，並擬調高現行就業安定費數額，從新台幣5000元，調升至8000元「以價制量」，但行政院未證實，僅稱勞動部尚在研議。

政府擬放寬外籍家庭幫傭規定，只要家裡有一名12歲以下孩童，就能聘請外籍家庭幫傭，引發外界質疑根本是偏向富人的政策，連婦女團體都跳出來說台灣家庭困境，是托育太貴、工時太長，怒轟這樣的政策根本沒有解決問題。

洪申翰今天上午出席中華民國身心障礙聯盟的35周年特展「從CRPD出發看見生活樣貌」時接受媒體訪問、針對是否調高就安費表示，這些仍在整體評估中，還未定案，目前也未特別設定時間表。

現行家庭申請外籍幫傭門檻高，根據規定每戶以一人為限，且要符合家中有三名以上6歲以下子女，或有四名以上12歲以下子女，且其中兩名為年齡6歲以下，或將家中老幼成員的年齡計算點數加總，滿16點才能申請。勞動部統計，截至今年9月底，外籍家庭幫傭人數僅2042人。

