洪申翰、劉建國宣導職場安全 盼青年提前掌握勞動權益提升競爭力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】勞動部「114年度深植勞動概念—校園巡迴列車」今（11）日開抵雲林縣麥寮高中，向青年學生推廣勞動權益、職場安全及生涯規劃觀念，盼讓未來進入職場的年輕世代更具保障與競爭力。活動集結中央部會、地方民代、教育界及產業工會共同參與，象徵讓勞動教育從校園向下扎根。

活動集結中央部會、地方民代、教育界及產業工會共同參與，象徵讓勞動教育從校園向下扎根。（圖／記者蘇榮泉攝）

現場由勞動部與麥寮高中主辦，吸引上百名學生參與。勞動部長洪申翰、立法委員劉建國、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、校長吳政憲、家長會長林麗秋及多位工會代表共同啟動「勞動巡迴列車」。學生並欣賞專業劇團帶來的「打工完全攻略」，以戲劇形式呈現求職陷阱與基本勞動權益，加深學生對勞動平權的理解。

廣告 廣告

立委劉建國感謝勞動部與麥寮高中共同投入，期盼巡迴列車將正確勞動知識推廣至更多校園，協助青年為未來職涯奠定堅實基礎。（圖／記者蘇榮泉攝）

洪申翰部長表示，透過戲劇、互動活動與有獎徵答，能讓年輕族群以更輕鬆的方式學習職場安全與權益知識。他強調，建立正確的勞動觀念是保障自己、避免職場風險的第一步，期待巡迴列車讓學校教育與職場所需能力更緊密接軌。

活動集結中央部會、地方民代、教育界及產業工會共同參與，象徵讓勞動教育從校園向下扎根。（圖／記者蘇榮泉攝）



立委劉建國指出，麥寮具有重要工業聚落，學生未來進入製造、工程、智慧製造與綠能等產業的機率高，更需提早建立相關安全與權益意識。他強調，懂得保護自己，才能讓職涯走得長遠。並提到他在立法院持續推動青年相關政策，包括調升基本工資、加強職場安全法規、促進產學合作、提升職訓資源與資訊透明，盼讓青年更具就業保障。

活動集結中央部會、地方民代、教育界及產業工會共同參與，象徵讓勞動教育從校園向下扎根。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國表示，青年是台灣未來的核心力量，勞動教育必須從學校階段開始扎根。他感謝勞動部與麥寮高中共同投入，期盼巡迴列車將正確勞動知識推廣至更多校園，協助青年為未來職涯奠定堅實基礎。

透過戲劇、互動活動與有獎徵答，能讓年輕族群以更輕鬆的方式學習職場安全與權益知識。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！