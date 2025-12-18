洪申翰：勞保撥補與中央財政息息相關 盼朝野共同維護

（中央社記者郭建伸台北18日電）立法院衛環委員會今天排審攸關勞工保險政府撥補法制化的勞保條例修正草案，勞動部長洪申翰表示，將持續爭取撥補的預算，但撥補力道與中央政府財政能力息息相關，盼朝野共同維護。

行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條條文修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務，由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。立法院社會福利及衛生環境委員會上午排審這項草案，洪申翰於會前接受媒體聯訪。

針對民團要求政府規劃撥補勞保基金的分年分期計畫，優先確保基金在2049年不破產，並使勞工保障比照公教，洪申翰說，從前總統蔡英文到總統賴清德，政府規劃超過新台幣5000億元預算撥補勞保，這代表執政團隊負起勞保責任的態度，因為這攸關千萬名勞工權益。

洪申翰表示，未來將持續爭取撥補的預算，但也希望立法院朝野能維持中央政府的財政能力與體質，因為撥補勞保力道高低與中央政府財政能力息息相關。

媒體追問，是否訂定分年分期的撥補計畫。洪申翰重申，現在每年都爭取撥補預算，在中央政府財政能力的許可下，希望能爭取更高金額撥補，但關鍵是維持中央政府財政的能力與體質，希望朝野能共同維護。

媒體也詢問，勞保最高薪資級距9年沒調整，未來是否研議調整。洪申翰表示，一直以來，外界都希望勞動部檢討勞保投保薪資的上限，不過這攸關整體勞保基金的財務情境，勞動部會審慎評估。

談及近期助理費除罪化修法爭議，洪申翰表示，不論是國會助理或民意代表聘用助理，現階段都適用勞基法，相關工資都必須確實給付，勞動部當然支持民意代表的助理爭取法定權益。（編輯：萬淑彰）1141218