洪申翰：勞工若請病假1年不超過10天不得不利對待

勞動部長洪申翰允諾將修法保障勞工請病假權益。(記者田裕華攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕長榮空服員抱病出勤後送醫不治，引起各界對勞權的關注，勞動部今下午將召開記者會詳細說明。勞動部長洪申翰今早出席立法院經濟委員會前受訪說明，長榮航空「如此過度使用管理制度的作法與文化，已經威脅到員工的健康權利了」，為保障勞工健康權益，勞動部會修法，明定勞工請病假1年內沒超過10天，雇主不可作不利的對待，雇主若違反也會有懲罰。

洪申翰表示，針對該名空服員生前的經歷，勞動部已會同地方政府，會談了家屬、公會與相關組員，詳細結果會在今天下午1點半召開記者會詳細說明，確實從組員的訪談中見到「長榮航空確實使用飽和管理的制度」，讓明明生病、需要請病假的組員意識到，如果請了病假「就會遭受諸多不利的對待」，甚至他們會覺得像是變相的懲罰，進而導致該請病假卻不敢請病假、只能抱病出勤的狀況。

洪申翰表示，「我們的確認為，如此過度使用管理制度的作法與文化，已經威脅到員工的健康權利了」，因此針對勞工請病假的權利，應要做一定程度法制化的保障，經過勞動部召集勞雇團體、相關專家學者諮詢後，勞動部會在勞工請假規則中明定，勞工請病假1年內沒超過10天，雇主不可作不利的對待，希望能透過修法保障勞工的病假權。

洪申翰續指，另一方面，不管勞工請幾天病假，雇主的考核都應基於勞工的工作能力、態度、以及實際績效作綜合考量，不得以病假天數作為唯一基準，希望透過制度的修正，能讓勞工健康權得到優先的重視，他強調，勞工的健康應該是企業永續經營的資產。

媒體關切雇主違法是否會有懲罰，洪申翰允諾，法規修正後會有相關的處罰，雇主不遵守就會被開罰。

