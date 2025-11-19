洪秀柱乾女兒嫌日相高市早苗像「車力巨人」 網友：自己美顏濾鏡開300%

女模黎子渝在網路嘲諷高市早苗長相，被發現是洪秀柱乾女兒，也是國民黨資深黨員，曾獲選黨中央代表。翻攝黎子渝臉書、IG

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，發表了關於「台灣有事」言論，暗示若台灣有事，日本可能行使集體自衛權，此舉引發中國強烈反彈。而前國民黨中央委員黎子渝（社群帳號「Akina Li」）在社群平台上貼出高市早苗的照片，並截圖日本知名動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」進行比對，企圖羞辱對方外貌，卻被網友發現她自己濾鏡也開很大，被網友群起圍攻「你是不是以為照片這樣你就長這樣？」

黎子渝貼出高市早苗跟車力巨人的照片，內文寫下：「她真的跟進擊的巨人那個好像，你說她是不是也愛嘴秋。」由於「車力巨人」長相特殊，人中很長有如鱷魚一般，此種用外表羞辱的方式批評高市早苗的貼文，立即引發輿論撻伐。該貼文曝光後，吸引55萬人次觀看、累積2千多則留言。

黎子渝在Threads上嘲諷高市早苗長相，已有法律判例觸犯誹謗罪。翻攝akina_li Threads

許多網友紛紛砲轟，直呼「你到底哪裡來的勇氣敢攻擊別人的長相啊」、「她優秀到你只剩攻擊長相了」、「美顏開成那樣，還敢羞辱他人外貌？」也有網友質疑：「你是台灣人嗎？日本挺台灣你好像很不爽一樣。」多數網友批評黎子渝的言論「好沒水準」，並指出高市早苗「嘴秋嗆中國之後，支持度上升到70%喔」，間接駁斥其批評。

而黎子渝不僅是國民黨資深黨代表，也是前國民黨主席洪秀柱的乾女兒。據悉，黎子渝自平面模特兒出身，過去曾因甜美外型及姣好身材有「新竹陳意涵」之稱，在臉書上擁有11萬人追蹤。她最初因仰慕洪秀柱而投入國民黨，曾當選新竹市國民黨代表、中央委員。

黎子渝嘲諷高市早苗長相，卻被網友發現她拍照濾鏡開很大。翻攝黎子渝、今日海峽臉書

值得一提的是，用「車力巨人」來嘲諷他人長相已非首次引發爭議。2023年曾有一起判例，一名女子不滿被網友以車力巨人嘲諷長得醜，怒告加重誹謗後，獲判賠償1萬2,000元，顯示以動漫角色羞辱他人長相已涉及法律層面問題。

黎子渝承認自己會開美顏相機。翻攝Akina Li 臉書



