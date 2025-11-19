洪秀柱乾女兒諷高市早苗「像車力巨人」 上一個這樣罵的判罰1萬2

黎子渝（左圖左）用車力巨人羞辱日本首相高市早苗長相。（翻攝黎子渝臉書、首相官邸）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，暗示若台灣有事，日本可能行使集體自衛權，引爆中日連日強硬交鋒。國民黨前中央委員、洪秀柱乾女兒黎子渝在Threads貼出高市早苗與日本知名動漫《進擊的巨人》的「車力巨人」進行比對，企圖進行外貌羞辱；而這樣的說法恐已構成公然侮辱罪，過去有網友留言某女子像車力巨人，遭判罰1萬2,000元。

黎子渝在Threads貼出高市早苗的照片，寫下：「她真的跟《進擊的巨人》「那個」好像，你說她是不是也愛『嘴秋』？」又貼出《進擊的巨人》的車力巨人圖片。車力巨人是動漫《進擊的巨人》知名角色，特徵是以四足爬行、人中與臉型很長；台灣2021年曾經出現一起判例，謝姓女子遭網友罵「長得像車力巨人」，涉犯散布文字誹謗罪，被判罰1萬2,000元。

黎子渝用車力巨人嘲諷高市早苗的長相。（翻攝自akina_li Threads）

謝姓女子2021年12月在Dcard抱怨遇到恐怖情人，遭到某任男友以暴力對待，網友卻起底她的過去，質疑她對兩性關係雙標，並肉搜公開謝女IG，謝女一氣之下將20多名網友告上法院，檢方偵結起訴張姓、蔡姓及孫姓網友。

張姓網友羞辱「他長得好像車力巨人難怪想多Ｘ」、蔡姓網友狠酸「Pro就Pro」及孫姓網友寫下「有夠噁心我真的Ｘ不起來，長太醜」；檢方在證據清單附上PTT「C_Chat」板與車力巨人有關的文章，佐證提到車力巨人，多半評論「醜」、「噁心」、「不舒服」。法官認為網友批評導致謝女人格評價受到貶損，判罰1萬2,000元，當時北檢還認為量刑過輕上訴，被台北地院駁回。





