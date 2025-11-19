「洪秀柱乾女兒」調侃高市早苗長相 綠黨團：什麼家教培養出什麼道德水準

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論述，引發中方表達強烈不滿，就有一名女子在Threads上發文調侃高市早苗長得像《進擊的巨人》裡的角色「車力巨人」，事後該名女子也被起底是國民黨資深黨代表、洪秀柱乾女兒。對此，綠黨團今（19）日批評，彰顯出什麼樣的家庭教育培養出什麼道德水準。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，國民黨考紀會似乎對黨主席的言行不敢稍加干涉，對中常委卻順應台灣主流民意。（資料照）

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今早受訪時指出，這種沒水準的言論，只是彰顯出發言者落後、狹隘的性別意識，也完全不尊重普世人權價值，在任何社會社交場合批評他人的人格特質或外貌都非常不合時宜，現在發文者也被起底說是洪秀柱的人馬，彰顯出什麼樣的家庭教育，培養出什麼樣的道德水準。

至於國民黨中常委何鷹鷺日前身穿毛澤東衣，透過抖音喊話兩岸早日統一，遭國民黨考紀會停止黨職處份。鍾佳濱表示，國民黨如何運用黨紀是他們內部事件，但外部看起來，國民黨考紀會似乎對黨主席的言行不敢稍加干涉，對中常委卻順應台灣主流民意，認為鼓吹統一的言論不受歡迎，所以殺雞儆猴，「但是殺了這個雞，如果這個猴是黨主席，恐怕就會落入人家說的雙標」。

