洪秀柱再批高市早苗冒進 吳思瑤嗆：中共應聲蟲！踹日本一腳會贏民意？

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤質疑洪秀柱「幫中國踹日本一腳會贏得民意嗎？」（資料圖／記者楊士誼攝影）

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，引發中國不滿。國民黨前主席洪秀柱今（24日）批評，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，「台灣友人聲援為什麼要這樣冷血無情式對待？洪秀柱發言到底可以獲得多少國人認同？國民黨人幫中國踹日本一腳會贏得民意嗎？」

洪秀柱今早發言表示，當前台灣面臨兩股危險的力量：一是日本高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

對此，吳思瑤受訪質疑，國民黨人為什麼要圍剿對台灣的友人？台灣友人聲援為什麼要這樣冷血無情式對待？這凸顯了他們只想要成為中共應聲蟲，洪秀柱發言到底可以獲得多少國人認同？國民黨人幫著中國踹日本一腳會贏得民意嗎？

