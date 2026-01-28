洪秀柱前子弟兵才入民眾黨！ 毛嘉慶遭檢舉性騷「女神級黨工」

毛嘉慶才加入民眾黨爭取議員提名，便傳出性騷黨工爭議。（翻攝自毛嘉慶臉書）

民眾黨桃園市議員提名競爭趨於白熱化，尤其中壢選區呈現「3搶1」的激戰態勢，然而近期卻傳出震撼彈。去年12月高調入黨的媒體人毛嘉慶，遭舉報涉嫌對黨內一名「女神級」黨工進行言語騷擾，甚至爆出曾詢問對方「要不要開房間」，令當事人極度不適。目前該案已由民眾黨中評會收案調查，恐為地方選舉提名投下變數。

根據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士透露，毛嘉慶在正式加入民眾黨前，疑似對該名女神級黨工展開熱烈追求，據傳他私下向被害人示好，甚至語出驚人地詢問對方是否要一起開房間，讓受害者感到錯愕且憤怒，事件在去年12月底的一場黨內餐會中被傳開，當事人也曾向友人訴苦，消息隨即在黨內基層延燒。

毛嘉慶出身國民黨，曾是前主席洪秀柱的子弟兵，後因違規參選遭開除黨籍。去年底轉投民眾黨爭取中壢區議員提名，該選區競爭激烈，除毛嘉慶外，還有中央委員林昭印及前社發部主任張清俊，原本預計將採取全民調初選，如今毛嘉慶爆出性平疑雲，讓原本就緊繃的競爭態勢更顯複雜，地方支持者也高度關注黨中央的處理態度。

儘管騷擾行為疑似發生在毛嘉慶入黨前，但檢舉人認為，毛嘉慶如今代表民眾黨角逐2026地方選舉，若不嚴正處理，恐讓全黨聲譽受損。此案最初向黨內選舉決策委員會（選決會）提出，但選決會認為應保護被害人權益並依程序辦理，已正式移送中評會進行評議。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





