洪秀柱勸賴清德：放下台獨的玩具刀

▲國民黨前主席洪秀柱批總統賴清德，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。（圖／葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出所謂「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨前主席洪秀柱說，賴清德大張旗鼓宣佈要在 2030 年將國防預算推到 GDP 5%，未來八年撒下 1 兆 2500 億元打造「台灣之盾」，並稱北京以 2027 年為武統目標，台灣也要在 2027 年完成備戰。她認為，賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

廣告 廣告

洪秀柱質疑台獨金孫賴清德，知道自己在說什麼嗎？她認為，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往自己口中的 2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。她表示，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由。

洪秀柱直言，戰爭不是喊口號，戰爭是血、是火、是無法挽回的毀滅，這些大人的世界都懂。但賴清德現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。她認為孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把，真心希望賴清德能冷靜下來看看，不要用「台灣要準備好被打」這種方式來刺激對岸。

洪秀柱呼籲，如果真的關心人民安全，就不該把整個國家鎖進自己的意識形態戰車裡，如果真心愛這片土地，請先停下衝向深淵的腳步。她強調，兩岸之間，並非只能「獨」與「武」，「只要你願意放下那份不切實際的台獨幻想，你會發現，談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。」

洪秀柱最後給予賴清德一個衷心的建議，認為這是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路。她呼籲請以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門。她強調，這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓 2300 萬人免於戰爭的智慧。和平統一的談判，是唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

政院通過1.25兆國防特別預算！媒體人：該換賴清德到立法院報告了

賴清德喊1.25兆預算！台股卻大漲 她酸：人民不再相信民進黨謊言

賴清德砸1.25兆要守護台海 徐巧芯踢館嗆：F-16V要不要先來一架