洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？

日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？

鍾佳濱直言，亞太地區最大的危害因子就是中國的戰狼姿態，中國一再對周遭國家施加不友善作為，嘴上喊打喊殺，民間消費不手軟，《鬼滅之刃》在中國上映更是萬人空巷。中國也發布通知限制人民觀光、留學，「我們等著看」，中國人喜歡去日本消費是不爭的事實，然而中共戰狼外交及其發言，這樣的姿態讓人覺得中共才是亞太地區的不安定因子，不只美、日，全世界的民主同盟會密切注意中共對他國立場的過度反應，「我們會審慎以待」。

鍾佳濱也表示，高市早苗所說的是以日本國家安全為前提下，支持台灣在內的美日民主同盟堅定防守自己國家與周邊的安全，這樣的發言不僅堅定日本的立場也兼顧亞太的和平。他也呼籲洪秀柱，縱使過去當過國民黨黨主席跟立法院副院長，對於台灣的安全應該有高度自覺，對周邊國家願意共同維持台海的和平與安全，應該一起支持。對於洪秀柱的發言，很難理解她的心態，洪秀柱的身家安全都有賴台灣有堅定的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？

