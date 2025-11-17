洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠黨團：難不成要大家舉家搬去中國？
日本首相高市早苗在國會的發言，引發日中關係緊張，中國更宣布將在黃海海域進行實彈射擊訓練。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（17日）表示，中共才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？
中日緊張局勢升溫，總統賴清德今天表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定。中國應該展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天在立法院受訪指出，亞太地區的最大危害因子就是中國的強國崛起的戰狼姿態，一再對其他鄰近國家做出不友善作為。對於中共做出這種過度的反應，不只美、日，整個全世界的民主同盟都會密切的注意中共在對其他國家的立場，也會審慎以待。
鍾佳濱表示，高市早苗所堅定的是以日本國家安全為前提，支持包括台灣在內的民主同盟要堅定防守，防衛自己的國家及鄰近周邊的安全。這樣的發言很清楚，不只是堅定著日本本身國家安全的立場，也兼顧著整個亞太地區的和平。
另外，前總統馬英九質疑高市早苗言論是躁進言行，以及國民黨前主席洪秀柱說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」鍾佳濱說，民進黨團期盼國內不分朝野，對於台灣的安全應該有高度的自覺，對於周邊國家願意共同來維持台海的穩定安全，應該共同支持，因此，難以理解洪秀柱等人發言的心態，畢竟國人生命財產安全，有賴台灣有堅定的國防安全才能「維護，「難不成要舉家搬到中國去嗎？」
