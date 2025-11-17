洪秀柱嗆高市「關妳日本人什麼事」 鍾佳濱譏：難不成要舉家遷中？

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

日本首相高市早苗近期指出若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，這番「台灣有事」的發言引起中國不滿，但國民黨前主席洪秀柱卻反嗆，「台海的事，關妳日本人什麼事？」；而國民黨副主席張榮恭近日也訪中會見上海市委書記陳吉寧，引發「台灣國安遭扯後腿」的擔憂。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日反譏，他難以理解洪秀柱的心態，畢竟洪前主席的生命財產、身家安全，都有賴台灣有堅定的國防安全才能維護，難不成她要舉家搬到中國去嗎？





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，高市早苗一直在聲援台灣，但洪秀柱卻嗆「關你什麼事？」；而國民黨副主席近期一直赴中，會不會覺得在台日關係部分，國民黨一直在扯後腿？

對此，鍾佳濱表示，高市早苗所堅持的是以日本國安為前提，支持包括美、日民主同盟國家，要堅定防禦自己的國家以及鄰近周邊的安全，這樣的發言很清楚不只是堅定日本國安的立場，也兼顧著整個亞太地區的和平。

至於洪前主席的發言，鍾佳濱則說，洪秀柱過去也曾擔任過立法院副院長、國民黨主席，對於台灣安全應該有高度自覺，而對周邊國家願意共同維持台海穩定安全，應有共同支持，他一直很難理解洪秀柱發言的心態，畢竟洪秀柱的生命財產、身家安全，都有賴台灣有堅定的國防安全才能維護，難不成她要舉家搬到中國去嗎？







