洪秀柱彰縣議政沙龍分享經驗 勉青年：胸懷大志、勇於承擔

彰化縣議會舉辦「議政沙龍」系列活動，邀請前中國國民黨主席洪秀柱（右）演講，左為彰化縣議會議長謝典霖。（彰化縣議會提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣議會為深化公共事務參與、培養關心地方治理與民主發展的人才，舉辦「議政沙龍」系列活動，邀請縣內百餘位地方仕紳、民意代表與青年世代共同參與，並特別邀請前中國國民黨主席、現任中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱演講，和與會者分享公共事務經驗。

議長謝典霖表示，議政沙龍自辦理以來，持續邀請不同領域與背景的前輩人士，透過座談與分享方式，傳遞公共事務實務經驗，期盼協助有志投入公共服務或選舉的年輕世代，能在參與公共事務的道路上少走彎路，此次活動看到許多新面孔，也有世代接棒、持續關心地方發展的情形，象徵公共參與精神的延續。

洪秀柱表示，看到現場有不少青年參與，令人感到欣慰，年輕世代是社會未來的重要力量，世代傳承需要及早準備與培育。會中她分享自身的人生與公共服務歷程，她表示，過去成功的經驗不一定適用於當下，唯有保持學習的態度、理解社會結構與民意變化，才能在不同時代背景下回應新的挑戰，鼓勵年輕世代勇於面對改變，透過持續學習與實務歷練，累積因應複雜公共議題的能力。

活動最後，洪秀柱以「胸懷大志、勇於承擔」送給青年朋友，鼓勵青年朋友持續關心公共議題，並以開放態度回應時代變遷，透過學習與實際參與累積經驗，培養獨立思考與公共責任感。她也表示，未來若有機會，樂意持續與地方及青年世代進行交流。

彰化縣議會表示，議政沙龍活動透過邀請不同背景的公共事務實務者與學者專家，提供多元觀點與經驗分享，期盼透過理性對話與世代交流，在環境與時代快速變動下，深化地方民主參與，為公共事務注入更多正向能量。

