洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲

日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施。對此，國民黨前主席洪秀柱今（24日）公開批評高市早苗言行冒進，認為將台灣推向危險邊緣。對此，民進黨立委吳思瑤則反擊，認為洪秀柱此番言論只會助長中國立場，無法獲得多少國人認同。





洪秀柱怒批高市早苗「台灣有事」不負責任！吳思瑤轟國民黨「中共應聲蟲」

洪秀柱（左）表示高市早苗（右）的不負責任言行，將台灣推向危險邊緣。（圖／美聯社提供、洪秀柱臉書）

根據《三立》報導，洪秀柱表示，當前台灣面臨兩股危險力量，一是日本首相高市早苗的不負責任言行，動不動就把台灣置於危險之中；二是民進黨賴清德政府的無能與政策失誤，既無法冷靜應對，也無力維持台灣穩定，最後僅剩下空洞的意識形態。

洪秀柱怒批高市早苗「台灣有事」不負責任！吳思瑤轟國民黨「中共應聲蟲」

民進黨立委吳思瑤狠批，國民黨只想要成為中共應聲蟲，「台灣友人聲援日本，為何要被如此冷血無情對待？」。（圖／民視新聞）

對此，民進黨立委吳思瑤受訪表示，國民黨的批評過於偏頗且不顧台灣民眾感受，「台灣友人聲援日本，為何要被如此冷血無情對待？」她質疑洪秀柱此番言論是否能獲得多數國人認同，並批評國民黨只想要成為中共應聲蟲，試圖藉此在國內政治中討好外部勢力。吳思瑤諷刺說道，「國民黨人幫著中國踹日本一腳會贏得民意嗎？」。





