洪秀柱批高市早苗冒進言行把台灣推向危險邊緣

國民黨前主席洪秀柱。（資料照）

國民黨今24日黨慶，前主席洪秀柱發文批評日本首相高市早苗，不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；她也批評民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱在臉書上以「在歷史巨流中守住人民的安穩」，在黨慶日喊話黨員，在這個屬於中國國民黨的日子，她向所有堅守信念的同志致上最深的敬意。歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定。

洪秀柱提到當前的台灣面臨兩股危險的力量，一是高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱表示，世界已經變了。今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱認為，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

洪秀柱期許國民黨主席鄭麗文，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。洪秀柱於文末註明，兩岸同屬一中、反對高市早苗冒進、賴清德無能應對、和平才是台灣唯一道路。

