洪秀柱批高市早苗「冒進」 吳思瑤嗆：國民黨只想成為「中共應聲蟲」

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國不滿。國民黨前主席洪秀柱今(24)日再度發文批評高市早苗「不負責任的冒進言行，把台灣推向危險邊緣」。對此，民進黨立委吳思瑤反嗆國民黨人心中只想要成為「中共應聲蟲」，「幫著中國踹日本一腳的言論，絕對不會獲得台灣民意的正向回應」。

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國與日本外交衝突。洪秀柱日前先是轟高市早苗「台海的事，關妳日本人什麼事？」，又在今日再度發文批評「台灣面臨兩股危險的力量，一是日本高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。」

廣告 廣告

吳思瑤則反批國民黨一再圍剿替台灣發聲的日本友人，「回到做人最基本道理，當朋友因為聲援台灣而陷入中共施壓時，為什麼不是送暖，而是攻擊呢？」吳思瑤說，這種冷血、圍剿式的對待，凸顯了國民黨人心中只想要成為「中共應聲蟲」，不願意接納台灣主流民意。吳思瑤強調，洪秀柱發言可以獲得多少國人認同？國民黨人幫著中國踹日本一腳的言論，絕對不會獲得台灣正向民意，反而會引來更多負面觀感。

原始連結







更多華視新聞報導

批高市早苗言行冒進 洪秀柱：兩岸共同探尋未來和平統一路徑

藍推不在籍投票！ 吳思瑤：影響選舉公正 徐巧芯：不含中國

中國駐日大使宣稱台灣人反對高市 遭台日網友圍攻

