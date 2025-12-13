洪秀柱批高市早苗 毫無反省點燃軍國主義

國民黨前主席洪秀柱批評日本首相高市早苗的言行。（圖：洪秀柱臉書）

今（13）日是1937年南京大屠殺88周年紀念，國民黨前主席洪秀柱在臉書貼文表示，南京大屠殺是不容遺忘的民族傷口，她更批評日本首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛，把歷史當成政治工具，南京城枉死的英靈何得安息？

洪秀柱表示，今天是南京大屠殺紀念日88周年，每一年走到這一天，她心中的沉痛都沒有減少過分毫。88年前在南京，超過30萬名手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、活活埋葬，被軍國主義踩成血河，他們不是冰冷的數字，而是一個個家庭，一條條生命。

洪秀柱直言，更令她痛心的是，現任日本首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛，透過挑釁，在日本社會取得高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

洪秀柱說，對照德國看得更清楚，德國總理威利布蘭特在華沙的「華沙之跪」，立法禁止納粹言論，保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂，「因為德國懂得，只有勇敢面對過去，才能走向新的未來。」

洪秀柱表示，反觀日本，不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國修改教科書，把歷史當成政治工具。

洪秀柱強調，紀念是為了不再重演悲劇，願歷史的傷痛提醒大家，和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道，挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。