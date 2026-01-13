洪秀柱高喊「緬懷蔣經國」解除戒嚴的勇氣 網酸爆：他反共，妳沒有！

記者陳思妤／台北報導

國民黨前主席洪秀柱去年9月到中國北京參加中共的九三閱兵，而今（13）日是蔣經國逝世38週年，洪秀柱一早就發文高喊，「緬懷經國先生」，還讚解除戒嚴的勇氣，稱解除戒嚴已近40年，台灣的民主自由，卻在近10年間不進反退，豈是蔣經國當年所期盼的民主？但引來網友留言大酸，「經國先生反共，你（妳）沒有！」

洪秀柱在社群平台發文表示，今天是蔣經國辭世38週年的日子，回望中華民國憲政發展的關鍵時刻，「經國先生始終是一道無法迴避的歷史座標」。她稱，蔣經國在國際局勢艱困、內外壓力交織之際，毅然推動解除戒嚴，開放黨禁、報禁，讓中華民國的民主化在秩序中前行，在憲政架構下深化。

洪秀柱說，那不是迎合潮流的姿態，而是對國家長遠穩定、對人民權利保障的深沉承擔，「經國先生深知，民主若沒有法治為骨幹，只會淪為撕裂社會的工具」。

洪秀柱又說，令人感慨的是，解除戒嚴已近四十年，台灣的民主自由，卻在近十年間不進反退。動輒以政治立場貼標籤、以行政權力壓制異議，司法選擇性辦案，言論空間日益收縮，這樣的景象，「豈是經國先生當年所期盼的民主？」

「緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思我們是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中」，洪秀柱說，唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安。

最後，洪秀柱還用hashtag標記強調「緬懷經國先生」、「蔣經國逝世38週年」、「解除戒嚴的勇氣」、「民主不能倒退」、「守護中華民國」。

2025年9月中共舉行93閱兵，洪秀柱在現場觀禮（圖／翻攝畫面）

不過，洪秀柱的貼文也引來網友大酸，「也懷念經國先生的反共精神！」、「蔣經國如果還在世，妳已經被槍斃了」、「如果蔣經國看到現在的國民黨舔共舔成這樣子做何感想」、「蔣經國反共，你們還反共嗎？」、「要反共了嗎」、「經國先生反共，你（妳）沒有！」、「人家一生反共，你（妳）咧？」

洪秀柱發文緬懷蔣經國，遭網友酸爆，蔣經國反共（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

