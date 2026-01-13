洪秀柱「緬懷蔣經國」解嚴勇氣 遭網酸：他是一生反共

政治中心／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱去年9月前往中國北京參加共軍的九三閱兵，甚至還登上天安門牌樓，活動結束後她並未直接返回台灣，而是轉往南京參訪中山陵，畫面曝光引發高度關注。今（13日）是蔣經國逝世38週年，洪秀柱一早發文「緬懷經國先生」，稱解除戒嚴近40年，是當年蔣經國的勇氣，然而她認為台灣的民主自由在近10年間不進反退，貼文一出立刻引發網友狂酸，「經國先生反共，你（妳）沒有！」。





洪秀柱「緬懷蔣經國」解嚴勇氣 網戳「不同處」狂酸：他一生反共⋯你呢？

洪秀柱去年9月前往中國北京參加共軍的九三閱兵，坐上天安門牌樓。（圖／翻攝自YT）

廣告 廣告

洪秀柱「緬懷蔣經國」解嚴勇氣 網戳「不同處」狂酸：他一生反共⋯你呢？

洪秀柱活動結束後她並未直接返回台灣，持續她的中國行。（圖／翻攝自YT）

洪秀柱在社群平台發文表示，「今天，是蔣經國總統辭世38週年的日子。回望中華民國憲政發展的關鍵時刻，經國先生始終是一道無法迴避的歷史座標」，洪秀柱讚他在國際艱困、內外壓力交織之際，毅然推動解除戒嚴，開放黨禁、報禁，讓中華民國的民主化在秩序中前行，在憲政架構下深化。那不是迎合潮流的姿態，而是對國家長遠穩定、對人民權利保障的深沉承擔。她認為蔣經國深知民主沒有法治為骨幹，只會成為撕裂社會的工具。

洪秀柱「緬懷蔣經國」解嚴勇氣 網戳「不同處」狂酸：他一生反共⋯你呢？

洪秀柱緬懷蔣經國，遭大批網友留言狂酸。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

洪秀柱感慨解除戒嚴近四十年，台灣的民主自由，卻在近十年間不進反退，「動輒以政治立場貼標籤、以行政權力壓制異議，司法選擇性辦案，言論空間日益收縮，這樣的景象，豈是經國先生當年所期盼的民主？緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思我們是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安」。貼文曝光，立刻引發網友留言狂酸「蔣經國反共，你們還反共嗎？」、「要反共了嗎」、「經國先生反共，你（妳）沒有！」、「人家一生反共，你（妳）咧？」、「也懷念經國先生的反共精神！」、「蔣經國如果還在世，妳已經被槍斃了」。

原文出處：洪秀柱「緬懷蔣經國」解嚴勇氣 網戳「不同處」狂酸：他一生反共⋯你呢？

更多民視新聞報導

黃國昌剛赴美救關稅！美媒爆「台美關稅15%」網笑了

預言賴清德輔選著重「2縣市」！郭正亮揭選情戰況

館長嗆「斬X頭」遭起訴！直播要求「賴清德親自出庭」

