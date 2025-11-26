洪耀南專欄：中國外交的制度化邏輯 最終制約習近平自己

中國將「一個中國原則」與「不得外部干預台海」視為核心政治紅線，內建於輿論回應體系之中，圖為中國外交部發言人林劍。圖／翻攝中國央視新聞、臉書

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長

當我們還在用「玻璃心」來形容中國的對外抗議，中國其實早已部署好一套預設劇本。在台海議題上，它從來不是即興反應，而是機制驅動的「制度化邏輯」正悄然上演。

當一國把自身政策底線建構為一整套回應機制——而非一時情緒爆發——它的外交行為便進入一種準自動化狀態。中國面對台灣議題的強烈反應，正是這樣的例證。

「制度化邏輯」是什麼？從情緒反應到機構性預設

「制度化邏輯」意指國家面對特定類型挑戰時，所展現出具預測性、重複性、跨部門、具示範效應的反應機制。在中國的對台政策中，這種邏輯反映為：

廣告 廣告

行為具有高度可預測性；

涉及多部門協同（外交、經濟、軍事、文化）國家安全委員會；

回應模式可複製、可升級；

同時發揮對外威懾與對內宣示雙重功能。

當「紅線」被認定為遭觸及，這一連串反應便會機械式啟動。這不是政策靈活調整，而是一套政治制度下的「外交演算法」。

制度化邏輯的五大核心結構

1. 紅線內嵌於制度框架

中國將「一個中國原則」與「不得外部干預台海」視為核心政治紅線，並內建於其外交、軍事與輿論回應體系之中。這些紅線不僅是原則，也是行動觸發器。

2. 避免先例擴散的戰略焦慮

中方高度警覺「示範效應」：他國若因無後果而仿效先例，將對中國的戰略主導權構成結構性侵蝕。因而反應不只是「回應」，而是「阻斷」。

3. 對內政治動員與合法性維穩

每次涉台紅線反應，也服務於中國國內政治目標：強化「不退讓、敢鬥爭」的領導形象，統合黨內與民間認知。

4. 多工具、多部門聯動的常規操作

外交召見、進出口管制、軍事演習、輿論批判、觀光客文化活動暫停等手段早已程式化。這些回應方式非即興而為，而是累積制度記憶的結果。

5. 可預測的「如果–那麼」反應格式

中方政策的穩定模式為：「如果」他國領導人訪台／發表涉台言論，「那麼」中方即啟動一系列具體反制。這種規律本身即具威懾功能。

日本首相高市早苗在國會的發言觸及中國紅線，引發對外系統的制度化反應。圖／翻攝高市早苗X

高市早苗發言—最新制度化演練

2025年11月，日本首相高市早苗於國會直言：「若中國對台動武，日本將視為存亡危機並可採取軍事行動」。這段發言明確觸及中方對外「不得干預台海」與對內「台灣屬於中國」的雙重紅線。

中方反應迅速且結構化：

外交部召見日本駐華大使；

向聯合國遞交正式聲明文件；

商務部宣布暫停部分日本水產品進口；

文旅部發出赴日旅遊警示；

媒體系統同步批判，操作民族情緒。

這不只是外交事件，而是完整制度操作機制的一次演練與示範。

不是偶然，是策略疊代

中國的制度化外交邏輯，並非始於2025年，而是由多起事件積累與演化而來。以下三個具代表性的案例展現了這一套回應模式的逐步定型：

1.2025年高市早苗發言，明確主張若台海爆發戰事，日本可能出兵，直接挑戰中方制度紅線。中方反應呈現出高度整合的「跨部門、多工具回應流程」。

2.2022年美國眾議院議長裴洛西訪台，中方不只口頭譴責，更首度進行大規模圍台軍演、外交抗議並限制進出口貿易，標誌「演習→威懾→制裁」反應鏈初步成形。

3.2021至2023年間，日本防衛白皮書持續涉台，即使未有單一高調事件，中方也透過外交聲明、軍事活動與歷史敘事不斷施壓，反映即使是「政策傾向」也將觸發制度反應。

這三起事件勾勒出中國針對「涉台挑戰」所形成的制度回應結構圖——不論挑戰來自個別政要、政策文件還是實際行動，只要被界定為紅線之內，回應便「自動生成」。

中國的對外反應是一種制度化的反應邏輯，圖為中國國台辦發言人陳斌華，圖／翻攝中國國台辦臉書

為何這樣的反應邏輯比「情緒外交」更具風險？

中國制度化反應邏輯的可預測性與一致性，固然展現其決策系統效率，但也可能造成以下三種風險：

1.反應過度與誤判累積：過度機械化將使得每個涉台言行都遭放大處理，可能將技術性議題變為政治對撞場。

2.外交彈性流失：制度僵化意味著缺乏「階段調節」能力，削弱中方於國際舞台上的溝通與妥協空間。

3.自身鎖入迴路：制度化過程使中國政府自身亦難以脫離所設的反應模板，日後即便希望降溫，也恐被內部政治制約。

台灣與國際的對應策略：跳脫制度化框架

1.避免進入預設劇本：台灣與盟友需理解中方紅線邏輯，避免在外交設計上不自覺配合其制度化節奏。

2.建立敘事主導力：透過國際連結與議題設計，轉化中方「制度反應」的被動性，使其反而曝露其政策僵化與不合時宜。

3.強化戰略韌性：建立可承受外交壓力的制度機制與社會心理預備，避免每一次中國反應都成為內部政治震盪。

結語：當外交變成制度劇場，誰才是觀眾、誰是演員？

中國外交的制度化邏輯，短期內或許能展現「不容挑戰」的強勢姿態，卻也將自身框入高度一致的演出結構中。每一次的紅線反應，不再是因應，而是演出；不再是政治選擇，而是制度要求。

問題是：當演出不能停止、紅線無限擴張，真正受限的，不只是挑戰者，而是那個坐在舞台中央的主角本身習近平，最後只能透過川習通話來降溫。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

翁履中專欄：從烏克蘭的和平代價 看台灣的選擇

川習通話 中國昨恢復對台實施空飄氣球的灰色地帶襲擾

川習再通話！習近平又提「統一台灣」語帶警告 川普：受邀明年4月訪中