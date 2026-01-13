洪耀南專欄》中國模仿美國 實現中華民族偉大復興？

從美國擴大國防預算看中國軍事競爭的戰略重塑

中國的崛起，早已不只是經濟總量的成長，更是一場針對美國體系的系統性模仿與戰略性挑戰。習近平所主導的「中華民族偉大復興」戰略，其核心目標，是在國力、制度、價值體系與國際影響力等多個層面上，全面對標美國，並試圖超越之。

這一戰略可具體拆解為對五大指標的追趕與競爭：軍事力量、美元霸權、美國內需市場、普世價值體系，以及國際組織的話語權與主導力。

其中，軍事力量的競爭最為直接，也最具象徵性。正如筆者於新作《習近平的抉擇與結局》中所剖析，中國的軍事現代化，已從單純國防建設轉化為維繫政權安全與推進地緣戰略的關鍵工具。而近年來中美軍事競爭的升溫，也正在深刻重塑全球安全格局。

美國國防預算急升 戰略重心全面轉向中國

美國國會近年通過多項《國防授權法案》（NDAA），核定歷史性高額軍費。2026年國防預算預估達9010億美元，更已有提案建議2027年上調至1.5兆美元，增幅超過五成。儘管尚待國會正式通過，但此舉已清楚傳達出一個訊號：中國已被視為美國的核心戰略對手。

這波軍費擴張，並非短期應急措施，而是美國從反恐作戰邏輯，正式轉向「大國競爭」框架的制度性部署。無論是拜登政府，或之前的川普政府，甚至國會兩黨，皆已形成共識：唯有在AI、太空、網絡與高科技領域保持壓倒性優勢，美國才能維持其全球主導地位。

美方透過《印太威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative, PDI）與《全球態勢評估》（Global Posture Review, GPR），強化印太地區兵力部署與盟友協作，對中國在南海、台海與中南美洲的戰略觸角展開針對性牽制。

美國近年通過多項《國防授權法案》（NDAA），核定歷史性高額軍費，被認為是以威懾中國為目標。圖為美國國會。(Pixabay)

中國軍費穩健成長但戰略壓力同步升高

根據中國官方預算，2025年度軍費將年增7.2%，總額突破1.7兆人民幣。自2013年以來，解放軍預算已翻倍成長，顯示軍事現代化在「經濟放緩＋地緣風險升高」雙重背景下，依然是國家戰略優先項目。

然而，從國際對比與戰力結構來看，中國仍面臨三大瓶頸：

根據瑞典SIPRI 2024年數據，美國國防支出約9970億美元，中國約3140億美元，美方支出仍為中方三倍以上。

即使在購買力平價(PPP)調整後，中國的實際軍力亦難與美國對等。特別是在全球部署能力、遠程打擊、跨軍種協同作戰體系等方面，仍存在深層差距。

此外，中國軍費結構透明度不足，多數研究指出，其預算常包含維穩經費、武警支出與軍工國企補貼等非戰鬥項目，且缺乏細項公開，增添外界判讀困難。

中國面臨三重軍事戰略挑戰

1. 相對軍力壓力上升

儘管中國在軍艦數量上已超越美國，但多為近海型艦艇，缺乏遠洋作戰能力。相比之下，美軍擁有全球遠征能力的航母戰鬥群、空中預警系統與全球後勤鏈，是解放軍短期內難以複製的核心優勢。

2. 軍事競爭邁入科技主導的「質量之戰」

美國大幅擴增對AI、量子、太空武器與網路作戰的投資，軍力競爭已不再是「堆裝備」，而是比拚科技創新、制度整合與產業鏈掌握。中國若欲追趕，勢必要跨越更高技術門檻，並面對既有官僚體制與創新瓶頸的挑戰。

3. 經濟壓力制約軍費可持續性

在經濟內需乏力、地方債壓高漲的情勢下，中國軍費增長仍面臨財政結構制約。相對而言，美國雖債務龐大，卻憑藉美元霸權、全球金融網與科技、軍工產業支撐，具備更高財政調配與融資彈性。



中國雖然擴大軍費支出與提高科技戰力道，但美、日菲等國正加強合作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡，建立海域封控能力。(國安局提供)

美國構建「合圍體系」 中國陷入地緣制衡困境

美國軍事優勢，並不止於預算高額，更體現在制度性同盟網絡的深度與穩定性。透過 NATO、AUKUS、QUAD 等機制，美國持續推動盟友增加國防預算，及軍事現代化、共同訓練與情報共享，形成一套「多邊圍堵中國」的區域安全架構。

反觀中國，儘管透過金磚擴編、上合組織等平台積極推動多邊合作，然而在安全互信、軍事互操作性與制度承諾方面，仍無法與美國的同盟體系抗衡。更何況，中國潛在合作對象如俄羅斯、伊朗、朝鮮、甚至委內瑞拉、古巴等，本身也處於地緣孤立或經濟困境，無力提供有效軍事協作，導致中國在全球軍事布局上孤軍作戰的結構性問題日益凸顯。

結語：軍事現代化 ≠ 軍事超越

美國此次軍費擴張，傳遞出兩個核心戰略訊號：

光靠現有資源與結構，已不足以應對中國的崛起，美方正尋求制度與科技層級的升級與突破。 軍事競爭的戰場，已擴展至科技能力、全球部署、同盟系統與價值敘事等更高維度。

中國雖致力於在軍事、經濟與國際話語權上模仿並挑戰美國，但這場競賽的關鍵，不在於誰花更多錢、建更多飛機，而在於誰能建立一套與美國比肩的制度支撐、文化自信與國際認同體系。

當中美軍費競爭進入「戰略思維、科技生態與信任架構」的深水區，中國將面對的，不只是資源分配與技術追趕的問題，而是制度邏輯與全球秩序設計的根本對撞。(編輯：陳文蔚)

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。