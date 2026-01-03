洪耀南專欄》中國的「近親繁殖」是制度錯亂的基因病

在中國，「近親繁殖」從來不只是生物學上的警訊，而是一種政治與制度層面的遺傳病。它不僅存在於家族與血緣之中，更深層地嵌入國有企業、黨政體系與官僚運作的每一道神經網絡。從改革開放前的「子替父職」，到今日層出不窮的「人情崗」「世襲崗」，這種制度性的自我複製，早已超出人力資源配置失衡的層次，而是國家治理能力出現結構性退化的徵兆。

從制度安排到體制毒瘤：頂替制度的演化

在計畫經濟與單位制主導的年代，頂替制度曾被視為一種合理的社會安排：當國營事業職工退休、病退或喪失勞動能力，其子女得以「頂替」編制與職位，確保家庭不被體制拋出。這套制度結合了戶籍控制、福利分配與政治身分，本質上是一種以家庭為單位的「準世襲」就業機制。

然而，當這種制度在數十年間反覆運作，其功能早已從社會保障，轉化為特權繼承的制度性通道。即便在1990年代國企改革後，頂替制度名義上被取消，其精神卻未曾真正消失，而是以「內部招工」「職工子女安置」等形式繼續存在於國企與黨政系統之中。這不是改革失敗，而是改革根本未曾觸及核心。

血統主義的制度延續：選才邏輯的根本問題

中國近親繁殖現象的關鍵，並不在於某幾個部門失守，而在於整個體制的選才邏輯，始終圍繞著「出身可靠」與「關係可控」。從革命年代的「階級成分」，到今日紅二代、官二代在政商體系中的高度集中，用人制度早已形成一套隱性但穩定的血統偏好。

形式上，中國強調任人唯賢、程序正義；實際上，公開遴選常淪為內部安排的外殼，人事回避制度則形同虛設。在不少地方的人社與組織系統中，誰是誰的親屬、哪條線能上、哪條線該避，往往不是制度說了算，而是默契在運作。

表演性整肅掩不住體制性的封閉

近年來，湖北、四川、內蒙古等地陸續啟動「近親繁殖」排查，要求幹部填報任職回避資訊，表面上顯示體制仍具自我修正能力。但在權力高度集中、忠誠凌駕能力的治理環境下，這類整治更多是一種制度表演。

以2023年火箭軍高層整肅為例，原司令與政委相繼出事，確實反映軍內權力與紀律問題，但後續接任人選，並非來自制度性競爭，而是由政治信任度極高的體系內人物遞補。這樣的人事更替，並未引入新的治理邏輯，而只是完成一次忠誠重組。所謂「反腐」或「整肅」，實際上並未打破內循環，只是讓循環更加封閉、更加安全。

這正是一個缺乏組織新陳代謝能力的體制：舊有的裙帶網絡不會被拆解，只會被重新編碼為更穩定的忠誠矩陣。

過去曾以打破「封建特權」起家的政黨，最後卻還是變成另一種形式的封建化。圖為北京人民大會堂前飄揚五星旗。(維基百科/CC BY-SA 4.0)

從革命之子到權力守門人：歷史的反諷

這種體制演化最諷刺之處在於：一個以「打破階級壟斷」「砸碎封建特權」起家的政黨，最終卻完成了另一種形式的封建化。血緣、門第、關係與政治忠誠，取代能力與競爭，成為通往權力與資源的核心門票。

曾經的紅衛兵之子，如今成了體制的守門人。他們不僅壟斷上升通道，也對改革保持本能抗拒，因為任何真正的制度開放，都意味著既得利益的瓦解。

孟加拉的警示：當革命被制度化為血統特權

中國並非唯一走上這條道路的國家。孟加拉曾設立「自由戰士配額」，用以回饋1971年獨立戰爭的參與者。然而，隨著政治操作與制度擴張，該配額逐步涵蓋其子女與孫輩，演變為事實上的準世襲制度。

當國家向青年世代明確傳遞「努力不如出身、考試不敵血統」的訊號時，革命的道德資本迅速轉化為政治負債。最終引爆抗爭的，不是一條配額條文，而是一整代人對未來被永久封閉的集體覺醒。鎮壓所流下的血，證明了一個殘酷事實：任何以革命之名凍結社會流動的制度，終將反噬自身，甚至終結它所宣稱守護的正統性。

出身論未死 家天下仍在

這種邏輯在中國並不陌生。文革時期，遇羅克在《出身論》中直指「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」的荒謬性，挑戰血統決定命運的政治邏輯，最終因此被處決。這段歷史從未真正被制度反省，反而在去意識形態化的包裝下延續至今。

陳雲那句「自己的子孫不會掘咱們的墳」，並非個人失言，而是對整個體制安全感來源的直白總結：信任不是來自制度，而是來自血緣。

結語：改革不是技術問題，而是政治基因問題

當一個國家的選才制度建立在「我信任誰」而非「誰最適任」之上；當改革淪為話術，制度成為掩體；那麼「近親繁殖」就不再是可以整治的瑕疵，而是整個體制的本質投影。

中國的近親繁殖不是制度漏洞，而是制度本身。它不是偶發偏差，而是深刻寫入政治DNA的遺傳性缺陷。真正的改革難題，從來不是怎麼做，而是——誰有權讓這些人退出舞台。(編輯：陳文蔚)

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。