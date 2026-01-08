洪耀南專欄》「一刀切」不是失能而是中國官僚體系的理性選擇

——從河北「禁煤令」與「煤改氣」政策談起



近年來，中國治理現場反覆出現一種高度一致的政策執行模式：「一刀切」。無論是環保、防疫、教育還是產業管控，地方政府傾向選擇全面禁止、統一執行、零彈性處理。輿論常將這類行為歸因於官僚體系的懶政、能力不足，或是「上有政策、下有對策」的路徑依賴。

但真正值得追問的是：為什麼在中國的治理邏輯中，「一刀切」反而成為最常見、甚至最理性的選擇？河北「禁煤令」與「煤改氣」政策，正是這一現象最具代表性的案例之一。

從能源轉型到行政命令：當政策成為KPI

河北長年是中國空氣污染的重災區，為完成中央設定的環保目標，地方政府自2017年起強力推動「煤改氣」「煤改電」，要求短期內在農村與城市全面禁用燃煤，改用天然氣與電力。

政策初衷雖是促進清潔能源轉型，但在落地過程中，迅速被KPI化為「替代比率」「整治進度」「零燃煤村比例」等指標。地方官員為了交差與升遷，不惜在未完成基礎設施建設的情況下強制拆除煤爐，全面推行改氣工程。

當「執行得徹底」高於「人民能承受」

實際執行後的社會成本極為沉重。多地農村在「煤改氣」後，取暖成本暴增為過去的2至3倍，對許多低收入家庭而言，已佔全年收入的三至五成。部分地區居民即使願意花錢取暖，也因氣源不足無法用氣，只能忍受寒冬。個別地區甚至傳出老人因缺乏取暖裝備而發生死亡事件。如今七年來，隨經濟下行，燒天然氣因高成本，因此寧可硬扛抗凍也不敢開天然氣，屢屢傳出凍死人的新聞。

更讓人質疑的是，北京市中心部分政府與機關設施仍享有「特許用煤」安排，城市與農村之間在政策執行上形成「實際差異待遇」，基層民眾首當其衝。這不是單純的執行瑕疵，而是當政策被KPI綁架後，治理重心從「問題解決」轉向了「責任卸除」的結果。

「一刀切」其實是地方官員的風險管理策略

要理解這一現象，就必須理解中國官僚體系的問責結構。在制度上，地方官員的升遷、獎懲、問責並非來自人民，而是來自上級機關。所謂「政績考核」，核心不是人民滿意度，而是「是否完成指標」「是否維穩成功」「是否無負面事件」。

當治理成果被簡化為可量化的上報數字，彈性處理反而成為風險來源。因為一旦放寬政策，後續若出現意外，責任就有可能被歸咎於「執行不嚴格」。相反地，只要「一律禁止」「全面整治」，即使造成社會代價，也能保住自己的政治安全。

這就是制度激勵機制所導致的「風險最小化決策邏輯」，在制度內部，這並不是失誤，而是「合乎邏輯的選擇」。

KPI的設計為何不容許治理彈性？

問題進一步在於：這些KPI本身為何缺乏彈性與回饋機制？中共治理邏輯的核心在於「穩定壓倒一切」，政策設計從一開始就傾向尋求可控、可量化、可上報的結果，而非動態調整與問責回饋。這種「表現性治理」——政策本質是表演給上級看，而不是解決民間實際問題。

因此，我們看到的不是針對差異化條件設計的能源轉型策略，而是一場「拆煤爐大比賽」。最終贏家不是治理有方的地方政府，而是數字最漂亮、最徹底「服從」中央命令的那一個。

從河北「煤改氣」看見中國治理邏輯的制度性困境

河北「禁煤令」與「煤改氣」政策不是孤例，而是當代中國治理邏輯的縮影。當政策的目標變成了「穩定」「零事故」「按期完成」，而不是考慮人民的可負擔性與生活改善，政策的設計與執行自然會脫離現實、脫離民意。

「一刀切」不是能力不足，也不是失控；它是一種合乎制度激勵邏輯的產物，是官員在缺乏問責回饋環境下的風險迴避行為。這才是中國治理的真正矛盾所在：在制度邏輯中「不出事」，卻在社會現實中處處出事；在指標上看似進步，在民生中卻是倒退。

要解決這種困境，光靠技術性改良不足，必須正視治理設計中的根本缺陷——那就是：當官員只需對上負責，而不需對人民負責時，政策永遠不會以人民為本。解決不了問題，至少要解決提出問題的人。

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。