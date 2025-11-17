洪耀南專欄》四中全會人事 真正被「封住」的不是習近平，而是政治局

當制度被掏空，權力回縮至密室決策

中共二十大四中全會，表面看來風平浪靜的人事安排，實則暗藏一場深層次的制度地震。

中央委員雖有遞補，但政治局席次依舊懸缺；軍委副主席張升民獲任，卻破例未入政治局。這兩項不尋常的安排釋放出一個關鍵訊號：制度仍在運行，卻逐步失去功能；形式依舊，實質已變。

坊間流傳「習近平人事權被封住」的說法，習只有拉人下馬的權力，沒有派人上位的權力，看似合理，卻忽略了關鍵問題：真正被封住的不是習近平，而是政治局的制度角色本身。

政治局不補：因為政治局已不是習近平的工具

歷史上，中共中央全會「屆中增補政治局委員」的情況屢見不鮮：自王明（1931）、彭德懷（1936），到鄧小平、林彪（1955），再到黃菊（1994）、張春賢（2012），歷史上至少有七、八次先例。

但此次四中全會，即便面對中委大規模出缺、軍委高層重整，卻只補部分中委、不補政治局。這並非制度無據可循，而是刻意為之。

自2017年孫政才落馬後，政治局首次出現「不補」的先例，如今再度發生，已非偶發，而成趨勢。背後原因無他，補與不補已無制度功能可言——因為政治局已不再是決策中樞。

今日中共的重大決策，早已轉入國安委、外事委與各類「領導小組」等高度集中化機構。這些平台緊扣習近平一人，政治局的傳統角色——派系平衡、政策試煉、集體領導——已遭棄用，只剩下接班梯隊培養（但不是接習的班）。

即便政治局委員名義上由中委票選產生，實際上早已由習近平親自面試、拍板、公布，中委僅有形式上的「表示同意」角色。若將政治局補選提交四中全會通過，反倒會被解讀為習近平權力受限的象徵。

更關鍵的是，一旦補位，便可能引發「接班梯隊」的想像，這是習近平最為忌諱的政治風險。補與不補，已非程序性選擇，而是權力運作邏輯的象徵：不補，代表習近平對制度架構已毫無依賴。

如今的政治局委員除了須年年書面述職，未來的政治局常委也將從現任委員中產生，這場「角力賽」早已在封閉圈內悄然展開。中途插入新成員，不僅無益，還可能擾亂內部競合節奏。

張升民未入局：軍委的制度代表性正被降格

比不補政治局更令人玩味的，是張升民升任軍委副主席後，竟未進入政治局，打破了歷來慣例。

自江澤民以降，軍委副主席皆兼任政治局委員，這不僅象徵軍方參與決策的制度性保障，也體現「槍桿子」在中共體制中的特殊地位。這次的「破格」，意味軍隊角色的象徵性開始被淡化。

張升民的履歷揭示關鍵：他長年服務於軍內紀檢與政治監控部門，非主戰系統將領。此人事安排的意涵清晰可辨：軍委副主席的角色正由「指揮型」轉為「監控型」——軍紀維穩重於軍事指揮。

這透露出兩層訊號：

軍方的代表性職位，正被轉化為政治工具，負責維穩與忠誠過濾，持續清洗； 軍事決策權正進一步集中至軍委主席——習近平與副主席張又俠二人，政治局對軍方而言，不再是必要舞台。

制度形式仍在，但實質意義逐步模糊。「軍進政治局」的慣例被打破，軍隊對政治高層的制度參與角色也隨之降級。

不是習近平被限制，而是集體領導已徹底邊緣化

這場人事異象，不是權力鬥爭的結果，而是制度個人化邏輯的自然延伸。是習近平下面的小派系得互鬥，而不是鬥習近平。

當前權力運作呈現三大趨勢：

決策圈持續縮小：政治局與常委會已淪為儀式平台，實質權力早轉習近平與國安委、中央辦公廳與各類領導小組。 任人唯親、信任至上：制度位置不再重要，能否「被完全控制」成為最關鍵標準，絕對忠誠是指標。 制度平台被架空：政治局名存實亡，已無制度代表性可言，補與不補皆不影響權力運作。

習近平不是被削權，而是早已拋棄對制度的依賴。制度存在，僅為合法性裝飾，而非權力實體。

結語：四中全會最大的訊號，是「沉默」

此次四中全會無人事大動作、無意外人事布局，但恰恰透過「什麼都沒做」，傳遞出最強烈的訊號：不補，就是訊號；沉默，本身就是動作。

政治局可以留白、軍委可以不入局、制度可以繼續運作，卻不再有實質作用。這場變局不是一場政治風暴，而是一場無聲的體制崩解。

真正被「封住」的，不是習近平的人事權，而是整個政治局的制度功能。

當制度的外殼仍在，但功能與精神已被掏空，中共權力結構正快速轉向：從集體決策到個人裁定，從制度治理到密室政治，從程序共識到封閉運作。

四中全會什麼都沒說，但其「留白」，已經說明了一切。

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。