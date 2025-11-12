洪耀南專欄》川普得和平獎，習近平得經濟學獎？

當諾貝爾和平獎可能頒給川普，當習近平的政治口號被奉為經濟學教材，我們早已不再是站在荒謬之外的評論者，而是身處其中、無從抽離的參與者。和平可以不需要道德，經濟學可以無需邏輯；當語言被制度化，虛構就能成為信仰，表演也能升格為政策。我們所面對的，不是榮耀與學術的錯置，而是權力如何精準地重寫語言，打造統治的樣板劇本。

川普的「和平外交」：KPI，不是歷史成就

自2015年起，川普多次被提名為諾貝爾和平獎候選人。他不只是靜候提名，更積極將「和平締造者」包裝為個人品牌，反覆宣稱：「我終結了七場戰爭。」

2025年，最終獲得諾貝爾和平獎的，是委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·柯莉娜·馬查多（María Corina Machado）。諾貝爾委員會給出的理由是：「她為推動委內瑞拉從獨裁走向民主，展現出非凡的勇氣與堅持。」

值得注意的是，馬查多在社群平台X上致謝時寫道：「我將這個獎獻給受苦的委內瑞拉人民，也獻給川普總統，因為他對我們的事業提供了決定性的支持。」此舉雖為政治致意，卻也反映出和平話語的象徵價值：即便未得獎，川普仍成功被納入和平敘事的框架。

然而，和平獎的精神原本是獎勵制度建設與國際合作，而非交易式外交與政治話術。將和平當作政績的KPI，或作為品牌策略的一環，本身就與和平的內涵背道而馳。

習近平的「經濟思想」：不是理論，而是忠誠訓練

2024年底，中國教育部宣布，「习近平经济思想概论」將正式列為全國高校經濟學類專業的「核心教材」。這本長達21萬字的教材，由人民出版社與高等教育出版社聯合出版，並搭配「進教材、進課堂、進頭腦」的三進口號，構成一場典型的意識形態輸入工程。

然而，這本書與標準意義上的「經濟學」相距甚遠：書中充斥如「高質量發展」、「新質生產力」、「雙循環」、「共同富裕」等政策標語，卻缺乏系統性的邏輯建構與數據驗證；無理論模型、無假設推演、無制度比較、無反事實檢證，甚至無經濟思想史的基本脈絡；語調如同政治講章，密集引用習近平語錄，以「闡發」代替分析，以「貫徹」取代辯證。

真正的經濟思想，往往誕生於對現狀的反思與對權威的質疑。亞當·斯密反對重商主義，凱因斯突破自由放任，弗里德曼又反駁凱因斯，思想的進展來自於爭辯與重構。

而「習經濟思想」的目的從未是提出問題、挑戰主流，而是維護既定答案、合法化現有體制。它的功能不是解釋經濟現象，而是為政治語言提供學術包裝。

這不是「經濟學化政治」，而是赤裸裸的「政治化經濟學」。

從課本進入頭腦：學術如何成為治理工具

當中共高層喊出「習經濟思想要進教材、進課堂、進頭腦」，這不只是象徵性修辭，而是一場認知工程的系統部署。

在高度集中化的中國高教體系中，教材由上統一編訂，課綱自上而下推動，教師無權自由選書，甚至須於期末考試中設計「政治正確」的標準答案，以驗證學生是否「學好思想」。

這種設計，讓原本應以邏輯、模型、數據為核心的經濟學教育，變質為忠誠訓練。相較之下，台灣、歐美等地的經濟教育強調批判思維與理論工具，鼓勵學生質疑既有假設。「習經濟思想」則透過語言重編，將政策口號轉化為唯一正確的知識形式。

學生學到的已不再是「如何理解經濟問題」，而是「如何不答錯政治問題」。這不只是學術的萎縮，而是認知秩序的重建。

結語：當真理退場，諷刺就成為官方語法

川普的和平話術，是對道德語言的掏空；習近平的經濟教材，是對知識價值的顛覆。如果「促成外交會談」可以構成和平成就，那麼「發明政治標語」是否也能列入經濟貢獻？這看似荒謬的提問，卻恰恰反映了當前制度的荒謬結構：象徵大於實質，語言凌駕邏輯，忠誠壓倒事實。

最終，我們所面對的，不是一時的政治笑話，而是一個以諷刺為語法、以荒謬為秩序的治理體系。我們不是在評論諷刺，而是活在諷刺之中。

而諷刺，早已不再是旁白——它是這個時代的官方語法。(編輯：鍾錦隆)

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。