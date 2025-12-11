洪耀南專欄：從反共到科技島 全因台灣被美國利益所需要

10月30日南韓釜山川習會，這是睽違6年後，美中兩國領導人首次會晤；在大國談判桌上，台灣問題通常非常敏感，有談沒談？都將影響到台灣的區域安全。圖／美國白宮flickr

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長

在國際現實主義的冷酷邏輯中，「符合美國利益」從來不是價值認同，而是戰略算計的代名詞。這套說法的背後，永遠是利益最大化與風險最小化的硬邏輯。從冷戰時期的意識形態對抗、911後的反恐部署，到當前的科技圍堵與供應鏈重組，「美國利益」一再改寫全球秩序，也一次次重塑台灣的國際定位——從反共棋子、戰略邊緣人，到如今高風險但不可替代的地緣核心。

一、冷戰年代：只要反共，獨裁者也能成為「自由世界」的一員

韓戰爆發後，美國高舉「圍堵共產主義」的大旗，開啟冷戰格局。在這場意識形態對抗中，一條粗暴簡化的戰略邏輯主導了華府的選邊標準：只要反共，就是「我們的人」。蔣介石的威權統治、朴正熙的軍事政變、馬可仕的家族獨裁，都在這套邏輯下被視為盟友、獲得軍援與外交承認。

在那個年代，民主、人權只是用來打蘇聯的道德高地，從未成為檢視盟邦的真正標準。台灣因此成為反共堡壘，戰略價值來自於「敵人的敵人」，而非自身的制度成熟或民意授權。這不是台灣的選擇，而是地緣命運使然。

二、民主化年代：美國推波助瀾，台灣以民主突破身分枷鎖

1980年代，美國的全球戰略發生根本轉向。冷戰逐步退場，新自由主義與全球化浪潮興起，「民主」、「人權」、「自由市場」成為美國輸出其影響力的全新語言。美國不再滿足於盟友「反共」即可，而是開始要求其展現制度上的正當性。台灣，正巧走到十字路口。

內部壓力已無法壓抑：黨外運動崛起、白色恐怖鬆動、民意要求改革如潮湧。台灣的民主化並非美國施予的恩典，而是人民用抗爭與犧牲硬生生推開的制度之門。但不可否認，美國的戰略轉向提供了國際支撐與外部正當性，加速了這場歷史巨變的完成。

當華府從「反共優先」轉向「價值優先」，急需一個亞洲民主樣板時，台灣剛好以自己爭取來的制度改革，成為說服全球的活證據——證明威權可以轉型、華人可以民主、自由制度能在亞洲立足。

然而必須直言，美國支持的是符合其戰略需要的台灣民主，而非無條件擁抱台灣本身。台灣能夠躍升為「民主櫥窗」，靠的是內部改革與歷史時機的交錯，而非美國的恩賜。從冷戰時代的「地緣包袱」，台灣轉化為美國口中的制度樣板，但背後依舊是一種工具性的存在。

2025年美國白宮正式頒布《2025年國家安全戰略》，這份戰略明確表態：圍堵中國的地緣擴張與掌控全球關鍵科技供應鏈是未來四年的首要國家利益。圖／美國海軍臉書

三、911之後：反恐邏輯讓台灣消失於戰略地圖

2001年911事件，徹底改變美國的全球戰略方程式。反恐取代了反共成為新的壓倒性主軸，外交與軍事資源全面傾斜至中東與中亞。台灣，再次被排除在「美國優先考量」之外。

諷刺的是，中國不但沒有被打壓，反而因應反恐需要而與美國拉近距離。江澤民第一時間致電布希表態支持，並主動提供情資協助，中美一度進入短暫的戰略合作期。反恐對中國是天賜良機——新疆問題得以披上「反恐合法性」外衣；而台灣，既無恐怖主義威脅，也缺乏反恐籌碼，只能在戰略舞台上靜默退場。

這是台灣在美國全球戰略中地位最低迷的時期，失語、失重，也幾乎失去能見度。

四、中美科技戰：台灣從可有可無變成必不可少

直到川普上台，美國對中國的「接觸政策」才正式畫下句點。中美之間由互賴走向對抗，「貿易戰」與「科技戰」相繼開打。全球供應鏈重構、「技術主權」躍升為國安核心議題，過去只出現在商業版面的產業議題，成為國家安全報告中的頭條。

這場戰略重置的最大受益者之一，就是台灣。台積電從產業領頭羊晉升為科技冷戰的壟斷型資產，不再只是商業競爭者，而是美國對中科技圍堵的最前線工具。華府不容許中國掌握先進晶片製程，而台灣，正站在這條「不可逾越的紅線」之上。

直白地說：台灣變得重要，不是因為我們變得更強，而是因為中國更值得被封鎖。

自己的利益，必須自己定義，台灣的國防安全，也必須自己承擔最主要的責任。圖／國防部發言人臉書

五、2025年：美國利益的雙軌道，台灣踩在交會點，也踩在風口浪尖

2025年，美國白宮正式頒布《2025年國家安全戰略》（2025 National Security Strategy），作為川普總統第二任期的最高政策綱領，這份文件標誌著冷戰結束以來美國對外戰略最劇烈的一次轉向。

這份戰略明確表態：圍堵中國的地緣擴張與掌控全球關鍵科技供應鏈是未來四年的首要國家利益。華府不再迴避、不再模糊，直接將台灣列為第一島鏈防線的節點與半導體供應鏈的命門。

台灣踩在兩條戰略火線的交會處：

1.地緣安全的鎖鑰：台灣位於印太防線的核心，成為美國抗衡中國軍事擴張的前哨。它不只是哨所，更是潛在衝突的引信。

2.科技冷戰的壟斷點：全球高階晶片生產近七成集中於台灣，美國《國安戰略》白紙黑字寫道：不能讓中國取得先進製程能力。而台灣，正是那道必須守住的技術邊界。

於是台灣成了「不可失去的資產」，卻同時也是「無法承擔的風險焦點」。

六、結語：戰略一致，是機遇，也是陷阱

「符合美國利益」，雖然不是保證，更不是保護傘。這句話的潛台詞是：當你符合美國利益，就會跟美國更緊密結合。

如今，《2025年國家安全戰略》明確標定台灣的角色與價值，台灣被擺上桌面，不再模糊。但這份清楚的「被需要」，同時也讓我們暴露在衝突與風險的第一線。你變得不可替代，也更難脫身。

如果台灣無法同步提升制度韌性、軍事能力與外交彈性，那麼「戰略一致」不過是「風險加碼」的另一種說法。真正的安全來自於不可交換性——是台灣能否成為制度、科技與區域穩定的關鍵角色，而非僅是美國用來對抗中國的籌碼。

我們當然要與美國戰略對齊，但更要記住：自己的利益，必須自己定義。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



