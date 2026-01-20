洪耀南專欄：日本出現一次性合約婚姻的新黨

立憲民主黨與公明黨在國會即將解散前夕宣布共組新黨，核心目標就是高市早苗及其所代表的保守政治路線。（美聯社）





他們不是為了長久廝守，而是為了眼前生存。這是一場政治的「一次性合約婚姻」。

日本政壇日前爆出震撼彈：立憲民主黨與公明黨——兩個在政策光譜上幾乎南轅北轍的政黨，竟然選在眾議院即將解散的前夕，宣布共組「只限眾議院」的新黨，新黨名「Centrist Reform Alliance」（「中道改革聯合」），簡稱 Chūdō（中道），準備聯手迎戰高市早苗政權。

這不是什麼常規性的政黨調整，而是一場高風險、高張力的政治突襲。它不只打破政黨排列組合的慣性，也挑戰了當前自民黨—維新穩定秩序的根本結構。

為什麼是現在？為什麼是這兩黨？

因為高市早苗，這位強勢保守派首相，剛剛釋放出一枚政治訊號：將解散眾議院。這並非突發奇想，而是高度戰略性的「先發制人」操作——趁支持率高漲、自民與維新聯合氣勢正盛時，搶先開盤、鎖死戰局，讓反對派來不及整隊，徹底壓縮選舉空間。

立憲與公明此時突然宣布結盟，正是在這個時機點，選擇以突襲對抗突襲。這不是煙霧彈，而是一場制度性的阻擊工程。

這場政治聯姻的本質，其實非常明確：只限眾議院，不觸碰參議院；只針對當前選舉，不涉未來路線整合；沒有價值融合，只有選區利益交集。

換言之，這不是一場基於共同理念的長期重組，而是一次選舉導向極強的臨時戰術部署。是一次性戰術聯盟，不是政治婚約，而是選戰短租。目標也非常現實：不是奪權，而是削弱高市的優勢。

合作背後其實是「共病聯盟」

為什麼兩個立場相左的政黨會突然走到一起？表面看起來荒謬，實際上邏輯清晰。立憲民主黨作為第一大在野黨，近年在選區布局上屢屢受限；公明黨長期依附自民，在高市崛起後地位逐漸被邊緣化。雙方都面臨被制度邊緣化的現實壓力。

當高市所代表的保守強人政權支持度破七成，自民與維新構成一條堅固的「右派統治軸線」，反對勢力若仍各自為政，只會雙雙沉沒。

據悉，立憲與公明的合作早在去年秋天便開始私下磋商，只是一直未到摊牌時刻。直到高市宣布將解散國會，雙方才火速拋出聯合新黨的震撼彈。這不是情感的選擇，而是生存的倒數計時。

新黨真的「新」嗎？

這個「新黨」，本質上並不新。它是一個選舉工程型平台——所有眾議院議員退黨、另組新黨；參議院與地方組織則維持原樣不動。這會導致一種非常罕見的國會景象：同一批政黨政治人物，在不同院別使用不同黨名活動。

這種做法在制度設計上幾近荒謬，但在選舉策略上卻極為精准。目的不是建立新政黨，而是製造可操作的選區破口，創造一個能夠在關鍵選區擊穿自民與維新的「浮動載體」。這是一場選戰型建黨，而非制度型建制。

核心目標：阻止「輕鬆過半」，這個新黨不是來翻盤的，是來拉票的；不是要奪權，而是要讓高市不能輕鬆過半。如果能在關鍵選區拉下幾席，自民黨即便仍為最大黨，也可能無法單獨或與維新組閣過半。這將迫使高市政權在未來政策上不得不放慢節奏、被動妥協。這是一場止血型的結盟，不是革命，而是牽制。

真正被挑戰的是高市路線

這場突襲的核心目標，不是立憲，也不是公明，而是高市早苗本身，以及她所代表的保守政治路線。

高市政權有著極為清晰的標籤：強安保、親美強軍、對中對抗、積極修憲。她不是安倍主義的延續者，而是加速者。這場選戰，實質上是一場社會對其強人路線的壓力測試。新黨不一定能取而代之，但它的存在給了選民一個「不完全接受」的選項。

正如日本多家媒體指出：這場選戰的意義，不只是誰輸誰贏，而是日本民主是否還有能力產生有效對抗軸線。如果新黨表現不錯，即使高市勝選，也將喪失施政的絕對主導力；如果新黨慘敗，那就代表日本社會對高市模式的全面授權。

不是結盟 是制度求生術

這不是一場合作的勝利，而是一場制度的自救。這場「一次性合約婚姻」的本質，不是要愛到白頭，而是為了避免即刻滅頂。當選舉成為制度最後的避風港，體制性的抵抗，有時不靠理念，而靠設計。

※作者為淡江大學外交系中國大陸研究所專任助理教授，台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長。