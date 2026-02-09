洪耀南專欄：日本戰後迎來「早苗維新」的變局

選前高市早苗祝賀選手木村葵，在米蘭冬季奧運男子單板滑雪大跳台項目拿到首枚金牌，選舉結果揭曉，以高市早苗為核心的自民黨取得壓倒性勝利。圖／高市早苗X

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長

2026 年，日本戰後政治迎來一場歷史性的劇烈轉折。由高市早苗領軍的自民黨，以壓倒性優勢一舉取得國會四分之三席次，成為戰後首度由單一政黨突破修憲門檻的政治實體，正式開啟「制度可操作」的修憲時代。這不只是一次選舉的勝利，更是一場制度地景的重繪與政治重力的重新分配——一場名副其實的「早苗維新」。

有別於戰後長期仰賴派系平衡、漸進改革與共識政治所維繫的權力架構，這次選舉所浮現的，是全然不同的政治秩序輪廓：權力高度集中、在野力量崩解、制度制衡機制近乎失語。而選民，即便對自民黨政績並無好感、對政治現狀深感失望，最終仍選擇以選票交付歷史級授權——這並非激情動員的結果，而是一場在不確定時代中，冷靜計算下的「冷授權」。

從「岸田失靈」到「高市崛起」

自民黨的困境始於岸田文雄時期。彼時，民眾對生活成本飆升的憤怒、與統一教關係的爭議，加上 2023 年 11 月爆發的政治資金醜聞（「金庫門」事件），使得岸田內閣支持度暴跌，自民黨民調也一路下滑。

廣告 廣告

儘管岸田試圖挽回民心，但最終仍於 2024 年夏辭去黨魁與首相職位，促成當年 9 月的黨內改選。在這場選舉中，溫和派的石破茂擊敗保守派的高市早苗，勝出成為新黨魁。

石破希望利用「蜜月期」提前舉行大選，遂於 2024 年 10 月發動臨時選舉，結果卻以慘敗收場。自民黨與其盟友公明黨雙雙失去眾議院多數，石破僅能組成少數派政府，政局更加動盪。

到了 2025 年 7 月的參議院例行選舉，自公聯盟再度潰敗，反而是保守與極右勢力席次大幅成長，導致政府在參眾兩院皆無過半。石破於是宣布辭職，引發黨內另一輪權力爭奪戰。同年 10 月，高市早苗擊敗黨內對手，終於勝出，並成為日本首位女性首相。

三個月逆轉頹勢：「冷授權」下的勝選方程式

這場改選，是高市首次以黨魁身分親自上陣。她在短短三個月內，不僅穩住政局，更成功逆轉民意，帶領自民黨贏得戰後罕見的壓倒性勝利。這場勝選，不僅展現其個人政治魅力，更體現當代日本政治體制對「穩定治理」與「風險控管力」的重新配置。

雖然自民黨整體滿意度長期低迷，高市個人支持率卻持續高漲，顯示出一種「不信黨、但信人」的政治反差。在勝選記者會中，高市以「責任性政策轉向」為主軸回應外界關切，並坦率表示：「若國民無法接受這樣的轉變，那麼我作為內閣總理大臣的意義也就不存在了。這是一場賭上性命的選舉。」

她不僅以此勝利確認領導正當性，更將選民的投票詮釋為對新政治秩序的「默契性授權」。

修憲可啟，制衡失位

在同場記者會中，高市也明確宣示修憲意圖：「憲法，是國家理想的體現。我們也將邁向憲法修正的挑戰。未來不是被給予的，而是靠我們每一個人持續挑戰所創造出來的。」

如今自民黨已單獨取得國會三分之二席次，意味著修憲提案得以無阻進入國會程序。無論是針對第九條的國防定位，或是對政體制度的深層重塑，未來四年都可能成為操作目標。

然而，真正的修憲落地仍須跨越三重關卡：參議院三分之二同意、公投設計的技術問題、以及社會共識的形成與反對聲浪的挑戰。眼下制度雖已啟動工程，但制衡機制的沉寂與在野力量的瓦解，使人不得不對制度韌性產生深切疑慮。

結語：「早苗維新」是改革起點，還是民主預警？

無論支持與否，「早苗維新」都已為日本戰後政治寫下全新篇章。這場勝選的意義，並非來自政策願景的感召，而是來自選民在不確定時代下的制度性反應。

真正的挑戰，不在於高市是否擁有權力，而在於她能否將這份來自「個人信任、政黨懷疑」的高度授權，轉化為可長可久的治理成果。

民主政治的試煉，從來不只是多數如何產生，而是多數是否能懂得節制自身。而這場試煉，才剛剛開始。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多

日在野陣營組藍白色「中道」慘敗！ 黨內怨遭高市早苗輾壓：根本滅黨

日本今大選！高市早苗30秒宣傳片「觀看數破億」 一文秒懂233、261、310三大神秘數字

畢旅夜驚魂 惡領隊藉口送宵夜 闖房摸手抽房卡嚇壞5少女