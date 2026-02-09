洪耀南專欄：泰國選舉啟示──改革會被現實磨光信心

2026年泰國國會大選結束，整體而言，這是一場理性的選舉，也是一次信仰的崩解。（美聯社）





2026年泰國國會大選塵埃落定，政局版圖明顯重組。原本穩紮穩打的執政黨——泰自豪黨（Bhumjaithai Party）一舉拿下約194席，首次躍升為國會最大黨，將主導新政府組閣。相較之下，曾象徵改革浪潮的人民黨僅取得約116席，聲勢明顯下滑；而失去塔信家族領導光環的為泰黨更慘，席次僅76席、幾近腰斬，正式退出主流執政競逐。

這場選舉沒有爆冷黑馬，也缺乏激烈對抗，但傳遞出一個清楚訊號：泰國選民的心態，正從「渴望改變」轉向「尋求可控穩定」。

泰自豪黨勝出：務實中道的勝利

泰自豪黨的成功並非偶然，而是長期經營地方派系、淡化意識形態，搭配務實治理路線的成果。其領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）將政策重心放在公共衛生、交通基礎建設與產業升級，淡化爭議議題，避開紅線，塑造出「務實、不冒進」的政黨形象。

此外，東北與中部地區地方派系的整合，更鞏固了鄉村票倉。對於逐漸對「改革無效」感到倦怠的選民而言，泰自豪成為一個折衷選項——不激進、不動盪，可預測、可接受。

人民黨退潮：理想與現實之間的落差

人民黨此次僅取得116席，從上屆最大黨跌落第二梯隊，象徵其「改革旗艦」地位的崩解。失速原因並非單一事件，而是制度性封殺與支持者信任斷裂的疊加效應：2023年勝選卻無法組閣，重創民意士氣；參議院參與選總理權雖廢，司法與憲法機關依然能以程序干預；多位黨內議員因112條修法案遭調查，削弱了組織穩定性；長期忽略基層組織，導致非都會地區缺乏動員力，票源流失。

選民並未放棄改革價值，但對人民黨「能否把理想轉化為執政現實」的信心正逐漸瓦解。部分支持者轉向較穩健的泰自豪，另有一批乾脆退出政治動員場域，導致支持基礎斷層。

為泰黨崩跌：塔信陰影下的自我迷失

為泰黨席次減半，不僅失去國會影響力，更暴露出結構性危機：政黨品牌高度依賴塔信家族，缺乏新的領導人與核心敘事。沒有改革旗幟，也無法扮演穩定力量，其政治立場愈發模糊，失去了明確的選民定位。

此外，年輕世代對其缺乏共鳴，選民老化問題明顯。在東北票倉，受到新興政黨如「勇敢正義黨」的強勢競爭，傳統優勢被迅速瓦解。在改革與保守之間搖擺不定的為泰黨，最終被選民視為「無可期待」的存在。

選後政局：穩定之下的潛流暗湧

泰自豪黨雖主導組閣，但聯合政府的內部張力不容忽視。泰柬邊境衝突是否升溫？軍方是否持續在國防與外交事務中發揮影響？地方派系與中小政黨在內閣資源分配中將扮演什麼角色？這些都將是新政府穩定性的觀察重點。

而進步陣營若無法重建政治敘事與基層組織力，恐陷入「議會在野、社會沉寂」的雙重邊緣化，長期失語。

表面上的穩定，可能掩蓋了未爆的社會焦慮，尤其在經濟停滯與青年困境持續惡化的情況下，改革的需求只是被延遲，並未消失。

改革未被否決，而是被現實打磨至近乎消失

2026年大選所反映的，不是選民對改革的拒絕，而是對改革能否兌現的信心崩潰。選擇泰自豪，並非熱情擁護，而是理性避險。人民黨輸的不是理念，而是「轉化能力」；為泰黨輸的不是對手，而是時間。

這是一場理性選擇的選舉，也是一場政治信仰的崩解。若改革陣營無法提出清晰可行的新路線與治理能力證明，改革將只剩下選舉口號，而非可實踐的政治選項。

未來即使持續訴求修憲，也可能只是為既有制度貼上新包裝，卻無法解決社會結構性的失衡與政治能量的失焦。

※作者為淡江大學外交系中國大陸研究所專任助理教授，台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長。