洪耀南專欄》泰國選舉的三條平行線毫無懸念

泰國2026年大選，表面上是一場多黨競逐國會席次的民主選舉，實質上卻是一場毫無懸念地朝各自軌道奔馳的政治競爭。這不是一場直線式的勝負賽局，而是三條彼此錯位、互不交會的政治平行線。每條軌道對應的是一種截然不同的戰略邏輯與生存目標，彼此之間既無交鋒，也無整合的可能。

一條，是圍繞「人民黨成為最大反對黨」的沒有對手的一黨武林，其地位幾近壟斷、無人能挑戰；一條，是關於「泰自豪黨主導聯合政府」的大勢底定之爭，毫無懸念，只待落子成局。泰自豪黨透過聯盟各地強勢地方派系與小政黨，再加上執政資源的有力注入，早已鞏固其作為聯合政府操盤手的關鍵地位；而第三條，則是「為泰黨能否被體制接受、重新進入執政結構」的表態型競爭，考驗的不是民意強度，而是「可合作性」的姿態表現。

三條競爭路線，既平行又錯位。不同政黨早已選定各自戰場，對他們而言，「拿下最多席次」從來不是唯一目標，甚至不是最重要的目標。

第一條平行線：人民黨──制度對抗的長期工程

對人民黨（Move Forward）而言，本次選舉的核心目標，並非立即執政，而是進一步鞏固其作為「最大反對黨」的制度性位置與政治正當性。

2019年與2023年，進步派政黨兩度取得顯著民意支持，卻在組閣階段接連遭到軍方、參議院與憲政機制的封鎖。這樣的經驗，使人民黨的策略出現關鍵轉向：不再將「組閣成功」視為短期可達的目標；而是將「最大反對黨」定位為可累積、可制度化的政治成果。

這是一場耐心型政治。最大反對黨不只是席次多寡的象徵，而是國會話語權、監督機制、以及道德正當性的集中體現。在當前憲政結構下，反對黨的位置本身，就是對體制進行長期施壓的合法工具。

第二條平行線：泰自豪黨──聯合政府的權力樞紐

與人民黨形成鮮明對比的，是泰自豪黨（Bhumjaithai）的高度現實主義策略。泰自豪黨的選舉目標，從來不是成為第一大黨，而是成為「任何政府都不可或缺的關鍵節點」。其邏輯十分清楚：在高度碎片化的國會結構中；中型政黨聯合成大黨反而最具談判優勢；權力來源不在於席次最多，而在於「是否被需要」。

泰自豪黨憑藉其聯盟式的地方動員結構，整合各地派系與小政黨，加上對關鍵部會的鎖定與執政資源的有效分配，早已穩居政局樞紐。對阿努廷而言，選舉不是價值宣示，而是權力配置的前哨戰。泰自豪黨真正關心的，始終是：能否掌握核心部門（如衛生、內政）；能否主導政策與資源交換；能否在軍方、官僚與文人政黨之間扮演穩定器角色。

這是一條權力導向、而非民意導向的競爭線，卻也是泰國政治長期以來最有效率的生存模式。

第三條平行線：為泰黨──去塔信化下的再定位嘗試

夾在制度對抗與權力操盤之間的，是試圖重新定義自身角色的為泰黨（Pheu Thai）。本次選戰中，為泰黨最明確的訊號，不是高舉對抗旗幟，而是刻意淡化塔信家族的政治象徵。這並非意味著與塔信完全切割，而是相較過往高度倚賴塔信個人魅力的選戰策略，明顯轉為低調與收斂。這是一場經過精密計算的政治修辭與路線調整：降低軍方與保守派的警戒；對既有權力結構釋放「可談判、可合作」訊號；將自身重新包裝為政治風險相對可控的執政夥伴。

換言之，為泰黨的戰略目標，已從「單獨執政」轉向「重返執政聯盟」。它不與人民黨爭奪反對黨的道德高地，也不與泰自豪黨競逐權力樞紐，而是試圖成為聯合政府中最具治理經驗、但威脅性最低的一方。

交會地帶：人民黨與為泰黨的隱性競爭

儘管三條平行線在策略上彼此分流，但在實際選舉操作中，人民黨與為泰黨之間仍存在不可忽視的重疊與摩擦：兩黨共享相當比例的年輕選民、城市中產與反軍方選票；在改革、反貪與民主深化的敘事上，基調相近但路線不同；多數選區內，仍出現直接競爭與選票分流的現象。

因此，為泰黨的「去塔信化」不只是向建制派示好，同時也是一種刻意與人民黨進行市場區隔的策略選擇。這形成了一場不以衝突為表象、卻圍繞敘事主導權展開的暗中較勁：一方代表「改變未來」，一方主張「治理現在」。

結語：三種勝利條件，三種政治生存邏輯

這場選舉之所以難以用傳統勝負框架理解，正因為三個主要政黨追求的從來不是同一種勝利：人民黨的勝利，是成為最大反對黨，累積制度對抗的正當性；泰自豪黨的勝利，是主導聯合政府的權力配置；為泰黨的勝利，是成功轉型，重返執政結構。

他們競爭的不是同一條終點線，而是三種不同的政治生存邏輯。因此，即便選後出現「沒有絕對贏家」的局面，對這三個政黨而言，卻可能同時是一次各自成功的選舉。

這正是今日泰國政治最弔詭、也最真實的寫照：選舉，不是用來決定誰執政，而是用來重新分配誰能活下來。

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。