洪耀南專欄：清洗還沒停止 習近平在等待時間換血

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長

張又俠、劉振立遭立案調查，代表著解放軍高層的清洗仍未落幕。近年來，解放軍已有約四十位上將被「處理」，如今全軍僅剩四名上將，陸軍甚至出現「一將難求」的荒誕現象。更詭異的是，這場軍階「真空化」的變局，不但未被正面回應，還被高層刻意淡化。

真正值得警惕的，並不是誰落馬，而是長期無人晉升這一制度性異象。外界往往聚焦於「誰被抓」、「誰出事」，卻忽略了另一項更深層的政治信號：誰遲遲沒被升？這不是一般人事延宕，而是一整條升遷體系被凍結所導致的結構性異變。

買官賣官不是意外，而是升遷體系的制度原罪

解放軍內的買官賣官問題早已非新聞，問題不在於個別將領的腐敗，而在於這條從少將、中將到上將的升遷鏈條本身，就建立在利益交換與派系推薦的基礎之上。升遷從來都不是單點任命，而是一套層層背書、關卡嚴謹的政治過程。

這也意味著：當上游推薦節點遭否定，下游整批軍官的政治合法性也會同步崩塌。因此，當張又俠與苗華所屬系統遭全面清算後，即便許多中、少將本身未涉貪腐，仍難以擺脫「污染體系出身」的疑雲。在政治風險管理的視角下，這群軍官已難再被視為可放心提拔的對象。

這種「整體系統失信任」的情況，解放軍現代化改革遭遇瓶頸，反腐轉向為忠誠篩選，制度正當性逐漸被個人統治所取代。

劉源揭露問題，習近平轉向收割權力

揭開這場整肅序幕的，是紅二代代表人物劉源。他當年上書習近平，直指軍中貪腐不僅破壞風紀，更可能導致戰敗。然而，劉源所期待的，是透過制度反腐來重建軍隊紀律與戰力。

反腐原本被視為重建制度與戰力之機，但最終被習近平轉化為清洗派系、鞏固個人領導的工具。」反腐，原意是糾偏；但在強人治理架構下，反腐最終變成忠誠篩選與派系剪除的政治儀式。

升誰都可能背書錯誤，乾脆不升

隨著張、苗系統遭否定，習近平面臨一道極度棘手的選擇題：若晉升特定中將或少將，恐被視為為整個舊體系背書；若長期不升，則軍隊結構將失衡、職責責任模糊。

而在過去多起「親自提拔→事後翻車」的前車之鑑下，升遷本身已成為高風險行動。對習近平而言，現有中少將不是「可培養對象」，而是需經時間過濾與政治觀察的「過渡世代」。

這正解釋了眼前這種異常的人事布局：留用，但不授權；使用，但不給未來。這種「使用即消耗」的邏輯，也呼應對現代專制治理的描述：忠誠凌駕能力、穩定壓倒制度，使整個升遷體系變成維穩工具。

「不升」不是穩定，而是無聲整肅

目前的策略已不再是「高密度清算」，而是一場政治時間戰術：讓現有的中、少將在沒有晉升機會的情況下，逐步屆齡退場，以時間消化風險、稀釋舊人脈。

真正可被提拔的一批人，條件將是：

1. 年齡更輕、無派系包袱；

2. 未經張又俠、苗華等系統提拔；

3. 經由習近平本人「親自觀察、親自審核」。

這是一次以制度穩定為代價、換取個人安全的換血工程。此為「制度服膺個人意志的治理倒退」。

是否補上將，才是未來變局的關鍵觀察點

如何判斷這場軍中清洗是否告一段落？不是看落馬人數，也不是看官媒口徑，而是看：升遷機制是否重啟，特別是是否補授上將銜。若出現新授銜、補位行動，意味著高層已完成政治風險切割，整肅階段結束。若持續凍結不動，代表整體體系仍陷於深度不信任狀態，制度仍無法修復。這不是技術問題，而是體制穩定與否的指標性信號。

結語：不升遷的軍隊，才是最大的制度不安定

解放軍正在經歷的，不只是一次反腐行動，而是一次軍階合法性全面失效後的制度斷層期。當升遷不再代表表現與忠誠的回報，指揮責任就會遭到侵蝕，誤判風險也將被放大。

軍隊可以沒有上將，卻不能沒有被信任的晉升機制。一支長期沒有未來的軍隊，只會走向失控的現在。上將不升，不代表風暴已過；恰恰相反，那可能才是更大風暴的開始。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



