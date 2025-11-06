洪耀南專欄》當清洗成為常態：中國政治合法性的警訊響起

在中國的政治舞台上，制度的穩定與合法性，向來不是靠法律條文來維繫，而是藉由一波又一波的「高層清洗」來塑造權力穩固的形象。然而，當清洗變得頻繁、涉及層級愈來愈高、每次整肅人數動輒破表，這已不再是強勢領導的象徵，而更像是一個陷入制度焦慮、急於修補信任裂縫的徵兆。

2025年10月17日，中共一次性開除九名解放軍高層，包括中央軍委副主席、政治工作部主任與火箭軍中將等核心人物，時機選在中共二十屆四中全會前夕。表面上是「依法依紀處理」，實際上更像是一場高調的政治表演，試圖透過大規模整肅向內外宣告：「一切仍在習近平掌控之中」。

廣告 廣告

類似的劇情，同樣出現在政協與人大系統：

政協系統：11月1日，政協常委會一次性撤除九位專門委員會副主任。這批遭免職的官員多為「裸官」，配偶與子女長期定居海外，被媒體形容為「史無前例」的整頓行動。

人大系統：10月28日，人大常委會宣告七位代表被終止資格，涵蓋軍方、地方與首都北京等敏感單位，顯示整肅已全面觸及體制各層級。

這些幾近同步的整肅，已不只是單純的人事調整，而是反映出體制內部對「潛在不忠」高度敏感，甚至近乎系統性過敏。更令人關注的是，「清洗」已逐漸從非常手段，演變為制度運作的常態。

制度訊號？還是制度警報？

中共一向擅長將內部整肅包裝成「依法治黨」，對外聲稱是制度自淨的表現。然而，在習近平時代，清洗已不再是例外事件，而是治理邏輯的一部分。

對內：整肅如同政治測謊，誰沉默、誰反應慢，就可能被視為潛在不忠。忠誠不再是基本假設，忠誠不絕對，絕對不忠誠，而是需要反覆驗證的「持續狀態」。

對外：一次清除九名高階將領，對國際社會是訊號：黨對軍權依然牢牢掌握。然而，當這樣的動作變得頻繁且成批進行，其實更像是「穩定幻象」下的權力焦慮，而非制度自信的展現。

廣告 廣告

清洗的背後，是制度劇場的擴大化——它既是懲罰，更是演出。從制度訊號演變為制度警報，顯示中國體制正以高度集中來掩蓋深層不穩。

是在修復制度？還是暴露漏洞？

從政治學視角看，合法性應奠基於清晰的規則、穩定的程序與可預測的治理邏輯。然而，當中國的政治合法性愈來愈依賴強調領袖權威與高頻率清洗，問題也愈來愈明顯。

表面增強：官媒強調高層涉「重大貪腐」，以「依法辦理」之名塑造反腐決心，試圖維持人民對制度正義的信心。

實質削弱：但當整肅過程缺乏透明、罪名模糊、程序密封、訊息封鎖，反而強化了外界對政治鬥爭與制度失衡的質疑。

反腐若有規範程序與資訊透明，本可強化制度信任；但當反腐淪為權力運作的工具，反而可能拖垮制度的正當性。

這些整肅事件不只是個別官員的「墜馬」，而是整體政治信任機制正在崩解的縮影。當制度失去常規調整與更新能力，必須仰賴一次次非常處理來「校正方向」，其實早已進入合法性透支的階段。

政治加速主義：看似掌控 其實自傷

若將這一波整肅視為「政治加速主義」的展現，我們會看到一個權力體系在高速運轉下產生的三重代價：

高層回音室效應加劇：決策者只聽得見讚聲與附和，政策日趨封閉，錯誤難以校正。 中層官僚沉默化：表態可能成為風險，導致消極怠政、避事避責，破壞行政效率。 制度信任流失：當整體體系失去問責與修復機制，內部冷感與外部懷疑同步升高。

如此制度就像一顆高速旋轉的陀螺，看似穩定，其實隨時可能失衡。權力被推向極致，卻缺乏自我約束，終將暴露出它的脆弱本質。

結語：清洗的真正意義

當一個政權需要不斷清洗高層，才能「證明自己穩定」，真正的問題並不是誰下台了，而是這套制度本身是否還能正常運作。

習近平主導下的整肅常態化，也許能短暫壓制動盪，但它同時揭示三大危機：權力過度集中、監控壓力過重、信任快速流失。

真正值得追問的問題是：這個體制，還能撐多久？如果清洗無法帶來制度改革與透明機制，那麼整個系統將愈來愈依賴非常手段來維穩，而這樣的依賴，最終將把政權推向崩解的臨界點。

作者》洪耀南 淡江大學外交與國際關係學系助理教授、淡江大學兩岸關係研究中心副主任。