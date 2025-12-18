洪耀南專欄：當順差成為唯一活路 中國已無退路

中國一兆美元順差，真正的訊號是：這證明中國更離不開出口，而不是出口更強，圖為習近平出席中法企業家委員會閉幕儀式。圖／翻攝中國共產黨新聞網

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長

中國貿易順差突破一兆美元，刷新歷史紀錄。官方將此視為「中國製造的光榮成就」，不少評論甚至認為：這證明川普任內發動的關稅戰，未能改變中國的出口模式。

但若將這項紀錄放回中國自己的經濟結構與政策環境中檢視，這個「光榮時刻」其實更像是一面反射內部困境的鏡子——中國並非更強，而是更依賴出口，退路反而更少。

看似打臉川普，其實未改變結構依賴

從政策目標來看，川普發動關稅戰的邏輯不複雜：一是要中國少賣一點，二是要中國多買一點美國貨。

廣告 廣告

但若這套策略真能在結構層面奏效，中國的整體貿易順差應該逐步下降。然而現實是：雖對美順差減少，但出口順差未縮，反而突破一兆美元，中國出口不減，反而轉向其他市場，全球供應鏈重組，但中國仍是過剩產能的主要出口端

這意味著：關稅戰或許改變了部分雙邊貿易流向，卻沒有迫使中國走向內需導向，也沒有撼動其高度出口依賴的經濟模式。

中國不是因為能力更強而擴大順差，而是因為國內市場消化不了產能，被迫把壓力全部往外送。

東西賣得出去，是因為自己人買不起

理論上，一個正常的經濟體應該做到：

生產增加 → 收入增加 → 消費增加 → 生產再成長

但中國的問題恰恰在於：生產很強，消費很弱。

在高住房成本、醫療教育壓力、低社會保障及不穩定收入的背景下，多數家庭傾向於存錢而非消費。內需不足，使得龐大產能根本無法在國內消化。

因此順差創高，並不代表中國「賣得厲害」，而是：中國自己買不起，只能賣給別人。

這種出口依賴並非成功，而是結構性無奈。

12月14日，中國江蘇省港口集團南京港龍潭港區集裝箱碼頭生產場景。圖／東方IC

出口成為主要依靠，競爭邏輯自然走向降價

當出口變成維持中國國內穩定最重要的出路，產業競爭必然出現變形。

以新能源車、太陽能板、電池等產業為例：市占率快速擴張，但背後是極端的價格競爭，利潤被壓到最低，靠補貼與規模硬撐。

換句話說：

貨雖然出得去，但價值留不下來。

產能雖然存在，但企業未來不明朗。

出口越依賴、價格越往下打，整個經濟體走向「高產出、低回報」的惡性循環。

順差越大，外部壓力越集中——歐洲正在上門

對多數國家而言，一兆美元順差不是數字，而是壓力。

歐洲的反應尤其明顯：過去一年，法國總統、德國外長等歐洲重量級政治人物陸續訪中。這些訪問確實包含地緣政治與多邊議題，但不可忽視的是：中國大量、低價、補貼式的出口，已成為歐洲產業與政治討論的核心問題之一。

電動車、太陽能、風電設備、工業零組件等領域正承受中國過剩產能的價格擠壓。這也是為何：歐洲一邊強調「合作」，一邊卻同步啟動反補貼調查、防衛機制與供應鏈去風險化。

外交看似熱絡，本質卻是：對中國順差外溢效應的警戒與制度性反制。

科技戰方向一致：去中化 × 去美化的雙軌脫鉤

中國被迫走單一路徑的不僅是出口，在科技與半導體領域亦然。

據外媒披露，北京正在評估規模最高可達 700 億美元的半導體補貼與融資方案，擬強化華為、寒武紀等本土關鍵供應鏈。此計畫尚待定案，但方向非常清楚：降低對輝達與美國技術的長期依賴。

即便美國已有限度放行 H200，這也未動搖北京的基本判斷：供應鏈安全不可寄望於美國，技術依賴是一種戰略風險，科技競爭將是長期而不可逆。

從全球補貼規模比較（口徑不同，但方向明確）：中國約 1,420 億美元 — 全球最大投入者，美國晶片法案＋相關誘因超過 300 億美元，歐洲約 463 億美元，但分散執行，韓國、日本、印度快速加碼。

出口路線走回頭路很難，科技戰的退路更少。

結語：真正的風險，是「回不去」

中國一兆美元順差，表面上似乎打臉川普；但真正的訊號是：這證明中國更離不開出口，而不是出口更強。

科技戰亦然：中國更離不開本土替代，而不是本土技術已追上。

當一個國家必須把壓力不斷往外輸出，才能維持內部平衡時，問題不是順差能不能維持，而是：中國的經濟與科技戰略，都已走上單一路徑，且越走越難回頭。

順差不是榮耀，而是枷鎖；科技自立不是選擇，而是無退路的結果。

出口仍在成長，但退路正在消失。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

何清漣專欄：美國《國家安全戰略》──經營拉美後院 虛化印太戰略

「中國經濟的確非常不好」 賴清德喊話習近平：不該考慮擴張領土而是照顧人民

中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權