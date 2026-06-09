洪耀南專欄：算計結盟的正副總統 給菲律賓帶來難題

馬可仕與杜特蒂兩大家族以政治聯盟之姿勝選，但短短數年這個聯盟就全面破裂，雙方不只內鬥還互控貪腐。（法新社）





菲律賓眾議院再度通過副總統莎拉・杜特蒂彈劾案後，這場政治風暴已不再只是副總統去留之爭，而是迅速轉向參議院，成為馬可仕與杜特蒂兩大家族在 2028 年總統大選前的提前決戰。表面上，這是一套憲政程序；實際上，卻是菲律賓世族政治、國會席次、議長改選與總統繼承戰交織而成的權力重組。

眾議院通過彈劾，只是把戰場從馬可仕陣營較具優勢的下議院，推進到派系更複雜、利益更分散的參議院。依照菲律賓憲政制度，參議院將扮演彈劾審判庭的角色。換言之，莎拉是否被定罪、是否被免職，甚至是否被褫奪未來擔任公職的資格，最終都取決於參議院的政治與法律判斷。這使得參議院不再只是立法機構，而成為 2028 年總統大選的預演舞台。

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也因此，參議院議長改選與代理議長爭議，不能只被理解為院內人事調整。誰掌握議長位置，誰就可能影響彈劾案的審理節奏、程序設計與議程安排。彈劾案可以快速推進，也可以被拖延；可以被包裝成依法審判，也可能被轉化為程序爭議。對杜特蒂陣營而言，只要能在參議院取得足以阻擋定罪的票數，莎拉就仍有機會保住 2028 年總統大選的入場券。

這也是參院席次角力成為整場政治攻防核心的原因。菲律賓參議院共有 24 席，彈劾定罪需要三分之二參議員支持。莎拉陣營未必需要掌握穩定多數；只要守住足以阻擋定罪的關鍵少數，就能讓彈劾案無法完成最後一擊。近期參院圍繞議長職位出現攻防，從 Cayetano 取代 Sotto，到 Gatchalian 被推為代理議長，都顯示每一席參議員的立場、倒戈、缺席或程序主張，都可能改變莎拉的政治命運。

對莎拉來說，真正的風險不只是失去副總統職位，而是參院若作出定罪，可能使她被取消未來擔任公職的資格。這將直接切斷她參選 2028 年總統的道路，也等於重創杜特蒂家族重返中央權力核心的戰略。因此，彈劾案已經不是單純追究副總統任內爭議，而是馬可仕陣營試圖在下一屆總統大選前，提前排除最具威脅競爭者的政治戰。

也正因如此，外界才會關注莎拉是否可能以辭去副總統職務作為程序戰的一步。如果彈劾案無法在參院擋下，她理論上可能主張，既然已經辭職，彈劾所要達成的「免職」目的已經不存在，審判應失去標的。若此一主張成立，她仍可能保留 2028 年參選總統的資格。

但這並非沒有爭議。反對者也可以主張，彈劾的目的不只是免職，還包括是否應褫奪未來公職資格。換言之，即使莎拉辭去副總統，參議院仍可被要求繼續審理，判斷她是否應被禁止再度參選或擔任政府職務。這使得「辭職」本身也成為一場法律戰與政治戰，而不是單純的退場動作。

從更大的角度看，莎拉彈劾案揭示了菲律賓政治的結構性困境。2022 年，馬可仕與杜特蒂兩大家族以政治聯盟之姿勝選，一方掌握總統府，另一方掌握副總統位置；但短短數年後，這個聯盟全面破裂，雙方從行政權內鬥、預算爭議、貪腐指控，一路打到國會彈劾與參院審判。菲律賓政治的核心問題，並不是制度不存在，而是制度經常被世族政治重新解釋與操作。

彈劾制度原本是憲政民主用來制衡高階官員的工具；但在菲律賓現實中，它也可能成為總統大選前的政治武器。參議院原本應是審判者，卻也同時是政黨算計、家族結盟與個人政治前途的競技場。當參議員必須在法律責任、政治忠誠、民意壓力與 2028 年選舉利益之間選邊，彈劾審判就很難只是單純的法律判斷。

因此，這場審判最終審的不只是莎拉・杜特蒂個人的政治命運，也是在審判菲律賓民主制度還剩多少獨立性。若參議院能超越家族政治與選舉算計，依據證據與憲政原則作出判斷，彈劾案或許仍能展現制度自我修復的能力；但若整個程序淪為拖延、倒戈、程序技術與席次交易的混戰，那麼它所暴露的，將是菲律賓民主被世族政治掏空的現實。

莎拉彈劾案之所以重要，不在於她是否能保住副總統職位，而在於它提前揭開了 2028 年菲律賓權力重組的序幕。馬可仕陣營要阻止杜特蒂家族捲土重來，杜特蒂陣營則要守住莎拉的總統參選資格。參議院議長改選、代理議長爭議與席次攻防，正是這場總統前哨戰最清楚的訊號。

當彈劾、議長、席次與總統大選全部糾纏在一起，菲律賓的憲政程序便不再只是法律問題，而成為世族政治重新分配權力的戰場。這場參議院之戰，表面上審的是莎拉，實際上考驗的是菲律賓民主制度能否抵抗家族政治的吞噬。

※作者為淡江大學外交系中國大陸研究所專任助理教授，台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長。