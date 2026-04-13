洪耀南專欄：鄭習會帶來代價非常昂貴的「大禮包」

鄭習會所帶來的「大禮包」，不是單純的讓利，是一種以政治條件為前提的經濟制約。圖／鄭麗文臉書

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事

在兩岸關係的博弈賽局中，「讓利」從來不是單純的經貿優惠，而是一種高度政治化的策略工具。隨著「鄭習會」落幕，北京隨即釋出恢復台灣農產品輸中的「大禮包」，表面看似兩岸關係解凍、善意釋放，實則再次觸動了台灣社會深層的不安。問題的核心並不在於「有沒有讓利」，而在於一個根本性的誠信困境：當一個政權在實踐中反覆展現「選擇性履約」的特質，並能隨意將具有法律性質的國際協議重新定義為「歷史文件」時，這類帶有高度政治前提的經貿安排，究竟是穩定合作的起點，還是一種隨時可逆、為政治目標服務的權宜之計？當貿易檢疫能隨政治氣候自由「開關」，我們真正需要透視的，不是禮包的內容，而是其背後的運作機制。

檢疫作為「政治水龍頭」：開關取決於政治氣候

正如前農委會主委陳吉仲多次指出，從鳳梨、釋迦到石斑魚的禁令與解禁，科學檢疫從來不是唯一或決定性的因素。所謂的「介殼蟲」問題，更像是一個可被操作的技術性扳手，而非純粹的農業風險判斷。這些案例呈現出一種高度一致的模式：市場准入並非基於制度性的規範，而是取決於政治關係的即時狀態。

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此次北京特意選在特定政治時機「放行」，並透過特定的政治對話管道傳遞成果，其傳遞的訊號極為明確——市場並非基於規則開放，而是「被授予的」特許。這種操作邏輯實質上建立了一種政治條件論，即經濟利益的實現必須以符合特定政治前提為代價。這不僅扭曲了貿易的本質，更對台灣內部的民主機制造成潛在干擾。當農產品出口機會與政治立場產生連動，經濟議題便不再中性，而成為影響選民行為的可操縱變數。因此，所謂的「大禮包」並非風險的消失，而更像是一段由北京掌握開關的「政策寬限期」。

協議的「權宜性」：選擇性履約的制度邏輯

若將視角拉回歷史，可以發現北京對協議的態度始終與其政治目標高度連動。以《中英聯合聲明》為例，中國官方近年將其界定為不具現實意義的「歷史文件」，這種語義轉換旨在降低條約在當前運作中的約束力，反映出協議效力隨政治情境重新詮釋的本質。在中共長期的統戰與外交實踐中，協議往往具有強烈的「階段性工具」性質，旨在達成特定時期的戰略目的，而非建立不可逆的制度約束。

近期中日關係的變動亦是明證，昔日的友好條約在政治張力下顯得蒼白無力，甚至連觀光客往來都能成為制裁手段。換言之，這並非單純的「毀約」，而是一種更具策略性的「選擇性履約（Selective Compliance）」：在有利時強化承諾、在不利時調整解釋、在必要時重新定義性質。這種邏輯使任何形式的協議都帶有極高且不可測的不確定性。

戰略目標的延續性：從讓利、依賴到槓桿

在「鄭習會」的脈絡中，北京的核心目標始終清晰，即透過經濟手段擴大對台實質影響力。大禮包的深層邏輯在於透過重新開放市場准入，建立一種不對稱的依賴關係。這一過程通常遵循著清晰的三段式演進：首先以短期經濟誘因進行「讓利」；接著促使特定產業形成對單一市場的「依賴」；最後在關鍵時刻將此依賴轉化為政治「槓桿」。

當產業逐漸適應這種「政策性市場」後，企業將不再僅面對正常的市場波動，而是直接暴露於政治風險之中。在此結構下，所謂的合作本質上是單方面掌握政策開關的權力關係。若忽視此結構性陷阱，今日看似甜美的「善意釋放」，極可能在未來轉化為難以承受的政治壓力與籌碼。

結語：看透「可逆承諾」的本質

這場被包裝為善意的經貿安排，其真正值得關注的不是短期紅利，而是其制度屬性。當市場准入缺乏法治化保障，當承諾具備高度可逆性時，所謂的「合作」便不再是穩定的制度安排，而是一種隨政治目標調整的策略工具。這揭示了兩岸互動中的根本困境：雙方對「承諾」本身的理解存在著結構性的不對稱。

對於台灣而言，真正的風險不在於貿易的中斷，而是在不確定性中形成的深度依賴。當經濟利益來自於可隨時收回的特許時，任何紅利都內含著未來的成本。面對這類「大禮包」，關鍵在於看清其本質——這不是單純的讓利，而是一種以政治條件為前提的經濟制約。在「歷史文件」的語境下，沒有任何一份禮包是真正免費且無代價的。

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