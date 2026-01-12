洪耀南專欄：高市早苗為何解散國會？

高市早苗掀起的選戰，不只是她個人的續任爭奪戰，而是整個日本國家治理架構的重塑。（資料照片）





制度失衡下的權力豪賭

2026，注定是個權力劇烈重組的年份。就在日本政壇還在為施政演說鋪陳之際，高市早苗丟出震撼彈：宣布提前解散眾議院。

這不是形式操作，也不只是民調高點的權謀算計。這是一場對制度困境的果斷回擊，更是一場押上政權穩定、國會結構與國家戰略方向的高風險豪賭。

高人氣，低推進力：高市政權的制度悖論

表面上，高市內閣民調高達73%，氣勢如虹。但現實是——她的政策推動力，遠低於她的個人聲望。

廣告 廣告

在眾議院，自民黨加維新黨、無所屬議員，僅能勉強過半；參議院更是少數。也就是說，她有路線、有民意，但沒有足夠制度授權。

她要做的事很明確：責任型積極財政、國安與情報體系重整、移民與對中政策轉向。但每一項，只要帶點爭議，就可能在預算、立法、人事上被在野黨卡住。政權外表穩固，實則四肢無力。這種結構性失衡，是她選擇主動出擊的根本原因。

卡住問責週期：精準計算的「先發制人」

依照慣例，首相發表施政方針後，國會即進入集中質詢階段。這是日本民主制度裡的高風險時段：全國直播、全黨檢視、全媒體放大。

高市清楚，進入質詢期，就等於進入在野黨的「問政舞台」。一旦醜聞浮現、失言出現、外交閃失，即使支持率再高，也可能瞬間重創。

她的策略是：在這一階段啟動之前，解散眾院，跳過問責，轉場進入選舉，訴諸民意。與其在國會挨打，不如在街頭主導議題。這是節奏上的勝負手，是戰術上讓在野聯盟難以成軍。

表面上，高市內閣民調高達73%，氣勢如虹。但現實是——她的政策推動力，遠低於她的個人聲望。

她不是為了贏一次，而是要一個能執行的政權

這不是逃避國會，是改寫國會。高市真正要的，是制度性重新配置——一個能貫徹政策、不受參院與少數派干擾的執政結構。

她要的是更具主導力的首相位置，一個能在對中、對美、對台戰略中，擁有即時決策能力與政治續航力的國家治理機器。

若能在此次選舉中擴大眾院席次，不僅政權穩固，更能在制度上「一次到位」，結束被拖累、被箝制的局面。

對中強硬，是理念，也是選戰武器

高市的對中立場早已清晰。挺台、修憲、強軍、抗中，這些標籤她從不否認。她現在做的是，把這套戰略主張轉化為選戰主軸，打出「國家安全 vs 國會掣肘」的選擇題。

她問日本社會：你願不願意給我一個不再受國會拖累的對中領導地位？

從最新輿論趨勢看，民間支持對中警戒與軍事自主的比例正在上升。高市正是押注這波民意變化，將選舉打成一次外交安全授權的全民公投。

日本歷史早已說明：主動解散，是政治籌碼；被動解散，是政權尾聲。

回頭看歷史：2009年麻生太郎猶豫不決、拖延解散，最後在輿論壓力下「被解散」，自民黨慘敗。2012年野田佳彥主動解散雖敗，卻保住政治風骨。2014與2017年安倍晉三則完美示範何謂「主動設定選舉節奏」，兩戰兩勝，建立長期執政優勢。之後，菅義偉或石破茂都因為猶豫或誤判，造成如今的局面。

日本政壇的鐵律是：主動者掌握權力邊界，被動者終將被歷史吞噬。高市這一手，就是想重演安倍那套戰法，甚至更進一步。

最大變數：她強，自民黨弱

這場選戰的核心風險，不在對手強不強，而在自家體質。高市支持率飆破七成，但自民黨本身的政黨支持度卻只有約三成。這意味著，大量選民是支持她本人，而非自民黨機器。

公明黨組織票從自民黨關係中鬆動、年輕選民更看個人不看黨，導致這次選戰本質上是：「首相個人號召力 vs 政黨基本盤動員力」的對決。

贏了，高市將徹底個人化自民黨，掌握修憲與路線定錨的實權；輸了，則派系震盪、政權流血、個人威望亦難獨存。

不是支不支持高市，而是你要不要一個更強的日本

這場選戰，不只是她個人的續任爭奪戰，而是整個日本國家治理架構的重塑。

這是日本社會面對的一道根本性問題：你接受一個更具效率、更能回應危機、但制衡相對減弱的日本嗎？

高市選擇拋下舒適圈，挑戰整個制度邊界。而選民，這次將不只是選人，而是選國家未來的治理方式。

這一場解散，真正的問題不是：「你支不支持高市？」而是：「你接受什麼樣的日本？」

※作者為淡江大學外交系中國大陸研究所專任助理教授，台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長。