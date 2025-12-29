洪耀南觀點》中共軍演，不只是給外界看的

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 「正義使命－2025」背後的對外威嚇與對內治理

雙城論壇剛落幕，中國人民解放軍東部戰區隨即在 2025 年 12 月 29 日突襲式宣布展開「正義使命－2025」軍演。此時真正該問的，早已不是「解放軍練了什麼」，而是——這場演習究竟是演給誰看的？答案其實不複雜：它同時對外，也對內。

對台灣：軍演已成為政治施壓的日常工具

表面上看，「正義使命－2025」是一場聯合軍演，針對美國對台軍售；實際上，它更像是一個高度政治化的戰略訊號。陸、海、空、火箭軍多軍種同時出動，演習範圍緊貼台灣本島，科目涵蓋封鎖、戰備警巡與制權演練。更關鍵的是，在相關官方論述中，「分裂勢力」與「外部勢力干涉」的語言反覆出現，刻意將軍事行動與政治對象直接掛鉤。這已經不是單純的軍事訓練，而是把「演習」當作政治工具在使用。

北京的操作邏輯並不隱晦：不必開戰，也能製造戰爭陰影；不必改變現狀，也能影響對手的決策空間。軍演的真正目的，不在於立即動武，而在於讓「風險感」成為台灣社會與政府必須長期承受的背景噪音。換句話說，軍演正被制度化為一種低成本、可反覆使用的政治施壓手段。

對日本：未點名，卻不言而喻的警告

雖然台灣是主要對象，但這場軍演顯然不只說給台灣聽。近年來，台海情勢與日本自身安全的連動性愈來愈高，日本執政核心人士也多次公開指出台灣有事可能構成日本的安全風險，高市早苗更曾直言「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」。這意味著，日本已逐步將台海問題納入自身的安全想定。

在這樣的背景下，北京即便沒有在軍演中點名日本，仍透過實際軍事動作，向東京傳遞了一個清楚卻不明說的訊號：一旦日本選擇將台灣問題視為自己的問題，中國也會把日本納入風險計算之中。這正是北京一貫的威懾外交風格——不公開對嗆，但用行動劃線。

只是，這樣的作法是否真能產生阻嚇效果，仍然存疑。事實上，面對中國頻繁的軍事活動，日本近年反而加速調整防衛政策，提高國防預算、強化海空戰力。北京想用軍演讓日本退卻，結果可能正好相反。

對內：軍演也是一場「政治管理秀」

如果只把「正義使命－2025」視為對外行動，就會忽略它在中國內部政治中的關鍵角色。2025 年，中國正值反腐與人事整肅的高峰期，尤其集中於軍隊與軍工體系。高層將領與關鍵部門接連調整，使整個軍事系統承受高度政治壓力。

在這樣的情況下，剛升任上將的東部戰區司令楊志斌，隨即展開一場大規模、跨軍種、公開展示的軍演，自然被賦予了鮮明的對內政治功能。它向體制內傳遞三個訊息：第一，指揮系統仍然有效；第二，軍隊在整肅後依舊可控；第三，服從與忠誠仍是唯一標準。

對高度集權體制而言，這類軍演不只是軍事動員，更是一種「治理工具」——用來穩定軍心、安撫體制焦慮，並對內外展示「一切仍在掌控之中」。

軍演，已經成為治理的一部分

「正義使命－2025」不是一場孤立事件，而是中國在敏感政治節點上，同時向外與向內發出的複合訊號。對外，它用來威懾台灣、警告區域國家；對內，它用來整合權力、檢驗忠誠、管理不確定性。

在當代中國，軍演早已不只是為戰爭做準備，而是政治治理工具箱中的一項常備選項。理解這一點，才能真正看懂北京為何如此頻繁地把軍事行動搬上政治舞台。

真正值得警惕的，或許不是某一次演習本身，而是——當軍演變成日常，風險、防備心也就被麻痺化了。

