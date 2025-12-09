洪耀南觀點》中國在備戰，台灣在做生意

中共總書記習近平。 圖：翻攝新華網（資料照）

[Newtalk新聞] 2025年12月8日，中共中央政治局召開年度工作會議，習近平親自主持，對2026年中國經濟進行部署。會議不僅聲稱中國已在「硬實力與軟實力」上取得全面進展，更以八項「堅持」為新一輪五年規劃開啟前奏。

許多台灣媒體在第一時間聚焦會議內容對出口、台商與資金行情的「正面訊號」進行報導。然而，這場會議真正釋放的信號，早已超出經濟數據或投資邏輯範疇。中國正在做的，不是「調整經濟」，而是準備打一場全球供應鏈重組下的地緣戰爭。而台灣，卻依然用「能不能賺錢」的視角去解讀對方的「戰略佈陣」。

這是一場極度危險的錯位思考。中國在備戰，台灣還在做生意。

經濟政策的戰略轉身，台灣卻還在算出口機會

在中國的語境中，「經濟政策」早已不再是增長管理的工具，而是確保戰略安全的關鍵路徑。從擴大內需、推進高科技自主，到強化國有部門與供應鏈控制，都是為了應對長期的科技封鎖與貿易對抗。

這是一場面對「全球去風險化」趨勢的自我戰備行動。中國並不是要回到全球化時代的輸出大國角色，而是要打造一個可以在局部脫鉤條件下獨立運行的戰略型經濟體。

可惜的是，台灣輿論多數仍以傳統出口視角看待這一切。每當中國宣示新政策，總是會有分析問：是否對台商有利？是否有利出口？會不會拉動科技訂單？——完全無視這些政策背後指向的，早已是更大規模的全球經濟治理與科技安全框架。

「經濟安全」這個詞，台灣究竟聽懂了嗎？

中國近年的政策關鍵詞從「穩增長」轉向「經濟安全」與「供應鏈自主」，意圖非常明確：在西方制裁與封鎖的威脅下，建立一套可以內部循環、技術自給的體系。這不是臨時因應，而是長期備戰。

例如半導體、自主AI、低軌衛星與生物醫療，都被中國納入「戰略性產業」，動員全國資源強化布局。這種動作，在日本與美國的政策圈中，早就被視為一場科技冷戰的延伸。但台灣多數評論仍聚焦於「市場容量」、「產能轉移」、「轉單機會」等短期議題，幾乎無人問：我們該如何應對一個不再依賴我們的中國？

台灣對風險的「選擇性失明」

此次中國政治局會議釋出的措辭表面看來平穩，實則暗藏對債務、房市與地方經濟失速的深層焦慮。包括「適度寬鬆」、「強化預期」、「促進信貸擴張」等說法，國際市場普遍解讀為政策焦慮的洩露。

國際觀察家多聚焦於中國是否會走向大規模債券發行、再度刺激房市與地方基建，甚至可能製造新一輪資產泡沫與結構性風險。但台灣輿論卻普遍將此當作「紅利」、「利多」，忽略了其中所暴露的系統性風險與外部衝擊力。

這樣的選擇性閱讀，不是媒體無知，而是整個輿論場在對中國議題上的制度性去戰略化傾向，長年未變。

全球供應鏈重劃：台灣的位置正在消失

中國目前的戰略方向不只是「做大內需」，而是「做掉依賴」——尤其是對西方與周邊供應鏈的依賴。一旦中國供應鏈轉為本地化與閉環系統，對於出口導向型經濟體如台灣，將產生深遠影響。

日本智庫與產業界早已提出警告，正積極尋求產業鏈轉型與技術自立，以降低對中依賴。而台灣的討論仍陷在「中國會不會恢復訂單？」、「兩岸貿易還有沒有機會？」的反射式問題裡，彷彿只要中國經濟回升，台灣就能繼續「接單過活」。

事實是，中國的經濟政策正在重寫規則，而我們的思維還停留在舊有劇本。

結語 當對方在備戰，而你還在想賺多少錢

台灣對中國的經濟政策閱讀，長期以來偏向「經濟機會」而非「戰略佈局」；偏向「短期利潤」而非「地緣安全」。這種去戰略化的觀察模式，正逐漸將台灣推向戰略邊緣。

當中國談的是「韌性」、「自主」與「突圍」，台灣若繼續談「商機」、「出口」與「轉機」，那麼最終我們談論的未來，很可能根本不再包括我們自己。

在這個全球重構的時代，思維錯位，本身就是一種自我削弱。

台灣該問的問題是：我們要繼續做局外的生意人？還是學會成為一個理解戰略的地緣玩家？

