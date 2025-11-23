洪耀南觀點》「公投綁大選」修法成了政黨攻防戰場 台灣能否啟動制度創新？

作為全球數位基礎建設最成熟的地區之一，台灣在發展電子投票上具備良好的條件。(示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院日前再次通過「公投綁大選」修法。原本應該聚焦在制度完善與民主深化的討論，最終，卻再次演變為政黨憑藉席次優勢進行政治攻防的戰場。台灣社會所見的，不是民主制度的成熟演進，而是政黨根據當下的權力態勢，反覆翻轉對自己有利的遊戲規則。

我們已走過「綁」、「不綁」、再「重綁」的制度輪迴，卻始終未能建立起穩定且具前瞻性的制度安排。這種反覆修法的政治操作，不僅削弱了人民對民主程序的信任，也突顯一項關鍵問題：台灣的公投制度，是否永遠只能是政黨操作的籌碼，而無法真正成為一套為全民設計、可長可久的民主機制？

這樣的困境並非台灣獨有。在泰國、蒙古、斯里蘭卡等亞洲新興民主國家，也屢見掌權者操控選制以鞏固政權，例如蒙古甚至能在選前直接修憲排除異己，泰國軍方則透過憲法機構干預選舉結果。這些例子提醒我們：一旦制度變成可以任意操弄的工具，民主的核心精神也將隨之流失。若台灣無法儘早建立一套具備穩定性與超然性的制度架構，恐怕也難逃同樣命運。

修法之後，更應啟動制度創新

既然修法已成定局，更值得關注的，是下一步制度改革的方向。台灣是否準備好，真正啟動一場制度創新的工程？

中央選舉委員會作為選務的核心機構，不該只是被動的行政執行者，更應成為民主制度進化的推動者與引路人。在數位治理已深植社會各層面的當下，數位公投、網路投票不該只是口號，而應被納入制度改革的實質藍圖。

台灣，其實早已具備數位民主的基礎

作為全球數位基礎建設最成熟的地區之一，台灣在發展電子投票上具備良好的條件。學界早已有研究提出，結合健保卡、公民憑證與資安模組的電子投票架構，具備初步實施的技術可行性。政府也建置了如 T—Road、MyData 等資料交換平台，具備高度的身分驗證與資安保護能力。民眾習以為常的超商多功能機台，未來亦可作為實體投票端點，有助於提升可近性，並彌平數位落差。

雖然中選會尚未提出具體的網路投票時程，但若能採「雙軌制度」作為過渡設計，一方面保留現行實體選舉制度，一方面逐步導入公投的線上試行，將有望成為制度轉型的重要起點。這不僅是一項技術選項，更是一場民主升級的機會。

向愛沙尼亞取經：安全與便利並行的網路投票典範

筆者曾親自體驗愛沙尼亞的網路投票制度。自 2005 年起，該國已成功舉辦超過 11 次以網路進行的全國選舉，顯示其制度化程度與技術成熟度居全球前列。制度設計允許選民透過實體票取代先前的網路票，確保最終決定權，2021年起更擴大至選舉日當天仍可現場投票，強化制度彈性與信任。

在安全與匿名性方面，系統結合 ID—card、Mobile—ID、Smart—ID 等國家認證機制，並開放選民端應用程式原始碼，確保投票過程可驗證、可追蹤。投票與計票階段則嚴格匿名化，維護選票秘密。值得一提的是，導入初期投票期長達兩週，讓民眾逐步習慣制度操作，如今已縮短為五至六天，並保留「可重複修改、以最後一次為準」的設計。

這套制度證明：網路投票並非理想化幻想。只要設計得當，不僅不會削弱民主，反而能擴大參與、提升制度公平性。對偏鄉居民、在外縣市工作者、行動不便者而言，這是一道前所未有的民主入口。

「選人實體、選事線上」：台灣可以從這裡開始

對於尚未準備全面導入網路投票的台灣社會，「雙軌並行」不失為務實起點：

選人（如總統、立委、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等）仍維持實體投票；選事（如各類公投案）則可率先試行線上連署與投票機制。

這樣的設計既保留傳統選舉的穩定性，又能為民主制度注入數位創新的動能。地方性公投、議題諮詢、公民審議等類型，皆適合作為實驗場域，逐步擴展至全國性決策。

結語：制度不能只為政黨服務，更要為民主鋪路

「公投綁不綁」本應是一場關乎制度未來的理性對話，卻一次次被政黨化為權力操作的工具。與其陷於席次算計，不如真誠面對制度長期改革的需求。

我們應共同推動：由中選會啟動網路投票的可行性評估與設計；立法院制定中長期的民主制度改革藍圖；學界與公民社群積極參與技術、倫理與法治層面的公共對話。

下一場公投，不該只是意識形態動員的舞台，更應成為民主制度創新的試煉場。制度若無法走在時代之前，終將被時代淘汰。而打造台灣的民主韌性，深化民主實踐，現在正是出發的時刻。

