洪耀南觀點》刻木求劍──用戰後秩序尋找今日台灣

[Newtalk新聞] 《呂氏春秋》記載，楚人渡江，劍墜水中，卻不即刻撈取，反而在船舷刻下一記，待船靠岸後跳水尋劍，終究一無所獲。為何？因為船已前行、水已東流，唯有他的觀念，停滯未動。

這段寓言，恰好映照出北京今日對台政策的思維困境：試圖用1945年的「戰後秩序」，來解釋與操控2025年的台灣問題。這不是歷史自信，而是歷史錯置；不是現實掌握，而是時空迷航。

一、兩種版本、一個錯位的敘事

據媒體報導，川普與習近平近期通話（中方與美方發布版本內容出現顯著差異），美方新聞稿隻字未提台灣，中方通稿則大篇幅強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並要求美方「共同維護二戰勝利成果」。

這不是對同一場對話的解讀，而像是來自兩個平行宇宙的外交語言。

問題不在於北京是否熟讀歷史，而在於它執意用歷史記號，為當代地緣現實貼上合法性標籤。2025年是二戰結束八十週年，北京藉此推銷1945年台灣脫離日本統治的歷史節點，聲稱那是「戰後秩序」的核心一環。

然而，事實是：

1945年台灣脫離日本統治，是根據《開羅宣言》與《波茨坦公告》的原則，交由盟軍「中華民國」託管；而中華人民共和國至1949年才成立，並非戰後秩序的參與者，更非繼承者；

《舊金山和約》（1951）雖明定日本放棄對台主權，但從未指定歸屬何方，中共也非簽約國。

北京今日重提「戰後秩序」，既缺乏法理依據，也迴避了七十多年來國際與兩岸現實的全面演變。

二、北京的時間錯覺：拿1945年的刻痕解2025年的台灣

中方通稿將「台灣回歸」與「抗戰勝利80週年」綁在一起，鋪陳一套歷史敘事。乍看有邏輯鋪排，實則漏洞百出。因為：

今日台灣早已不是1945年的台灣。經歷威權轉型、民主化、政黨輪替、言論自由、民意治理，台灣的政治制度與社會認同，早與中國徹底分道揚鑣。從「中華民國代表中國」到「中華民國在台灣」，再到台灣的主體意識『中華民國台灣』，這不是國名之辯，而是現實演進的政治語法。

兩岸制度與國際定位早已背道而馳。北京欲以歷史敘述拖回過去的框架，就像要讓兩艘行駛在不同航道的船隻「同行」，不啻是地緣現實的強迫扭曲。

國際秩序亦已翻轉。冷戰二元格局早已結束，全球進入多極競合與戰略再平衡的時代——從全球化進入逆全球化、供應鏈重組、民主與威權的價值對撞，哪裡還是「戰後秩序」的單一路徑？

更諷刺的是：北京自己不也高呼「百年未有之大變局」？既然大變局已至，何以還用80年前的秩序來框定當代台灣？這正是北京敘事的最大邏輯矛盾。

三、大國敘事的誤用：歷史不是印章，更不是所有權契約

從「台灣光復」到「戰後秩序」，北京企圖將歷史包裝為合法性的保證書，但這種歷史工具主義陷入三重誤區：

歷史不是靜止的船舷，台灣政治更不是沉在江底的劍。刻記號可以留念，但不能導航未來。 國際政治早已進入動態再平衡。地緣格局重構、科技競爭、價值分裂，使得北京『建構』的那把「劍」的位置早已改變。再準的記號，也尋不回漂流的利器。 中國的敘事陷入自我封閉與時空倒錯。用舊世界的語言，解釋新世界的邏輯，不僅說服不了國際社會，也可能讓北京誤判戰略環境。

歷史可以是集體記憶，但不能是未來封條；可以啟發國族敘事，但不能綁架國際現實。北京若繼續迷信歷史可以解決現實，只會陷入「以歷史解構現代」的自我幻覺中。

結語：錯誤不在記號，而在於世界早已不在原地

楚人刻舟求劍的錯誤，不在於他刻了記號，而在於他幻想世界會為他的記號停留。今日北京對台的最大錯覺，也是將歷史當作永恆、不變、可據為據的絕對依據。

川習通話所揭示的，不只是外交語言的差異，而是一場深層的世界觀錯位：一個仍被戰後神話所綁架的中國，對上一個正在運行中的競爭性全球秩序。

在這樣的局勢中，若仍以「刻木求劍」的邏輯尋找台灣，只會讓那把名為「統一」的劍愈漂愈遠。

台灣不在1945，也不屬於1945。

北京若繼續困在過去，只會錯過與當代接軌的航道。台灣，早已在未來的航線上，無意回頭。

