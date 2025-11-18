洪耀南觀點》反日民族主義：中國政治最廉價的興奮劑

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的相關言論，引發中國政府激烈反應，多個政府部門也先後發表批評或應對措施，中日兩國間的矛盾與衝突也在不斷升溫。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 2025年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院備詢時，首次明確表態：若中國以軍艦封鎖台海並伴隨武力行動，可能構成《安全保障法制》下的「存亡危機事態」。她表示，「具體判斷將視當時情勢而定，但若出現武力攻擊，構成的可能性極高。」11月10日，她於國會再度重申這是政府既定立場，僅承認「具體舉例值得反省」。

《共同社》與《朝日新聞》皆指出，這番言論意在為自衛隊未來的區域安全角色預做鋪陳。而北京的反應毫不遲疑：外交部召見日本使節，發布赴日旅遊與留學風險警示，並暗示將啟動經濟報復。

更具象徵性的，11月16日，中國海警船駛入釣魚島（尖閣諸島）海域，宣稱進行「權益執法巡航」，在日本實際管轄區域直接展示中方存在。

這組對日動作，不論政策密度、動員速度或語言強度，都已超越常規外交摩擦，呈現高度制度化、程式化的民族主義動員。而關鍵問題是：這真是主權本能反應？還是用來轉移國內焦慮的政治戲法？北京此舉一石二鳥不僅對日本民意發動認知攻勢，也藉民族主義把內部矛盾重新包裝。

從外交反制到輿論動員：民族主義的標準劇本

中國利用民族主義作為政治槓桿已非首次。在2012年釣魚島國有化爭議中，中國各地爆發反日示威。街頭焚毀日系車、砸毀日企、抵制日貨與旅遊團取消的場景，情緒一度失控。

而2025年的版本更為冷靜卻更算計。這不再是群眾自發的情感，而是政權主導的協同動員：外交召見、海警巡航、航班退票、留學警示，再由《環球時報》、央視、《學習強國》接力鋪陳敘事。

短短數日內，官方就完成「日本挑釁 → 中國反制 → 全民支持」的情緒鏈。民族主義在此不再是群眾心聲，而是一套可反覆使用的政治技術。

民族主義：北京治理焦慮的止痛劑

若僅從外交層面理解這場對日強硬，很容易忽略其背後更深層的政治邏輯——那就是中國難以掩蓋的內部壓力。

根據中國國家統計局2025年第三季數據，城市青年失業率高達18.4%（優化後）；房地產投資年減11.2%；地方預算赤字全面攀升；出口連三季下滑，外資加速撤離。

《IMF亞洲區域展望》指出，中國同時面臨「中等收入陷阱」與「治理信任危機」。而習近平體制下的政策高度集中，讓錯誤難以調整，矛盾只能堆疊。

在這個背景下，反日民族主義成為一種最方便、最低成本的情緒止痛劑：

製造外部危機 → 觸發民族憤怒 → 模糊經濟焦點 → 鞏固政權正當性。

與其修補真正的結構性問題，不如發動一場外交對抗來轉移注意力。

低成本、高報酬：民族主義的政治經濟學

這次對日反制採用的是「準制裁＋輿論動員＋行政限制」的三重組合拳：軍事面：僅以海警船施壓，維持「灰區」緊張，而非軍事升級；經濟面：未正式制裁，但對旅遊、留學、文化交流全面降溫；輿論面：官媒與社交平台高度同步，塑造「中國不再容忍」的強硬姿態。

此舉在國內能提升「捍衛主權」的象徵效果，在國際則保留「可控升級」的迴旋空間。

國際關係學者 T.V. Paul 曾指出，中國在面對區域摩擦時，擅長使用非軍事手段進行「低強度危機管理」，如外交動員、經濟槓桿與有限衝突威脅。而 Alastair Johnston 亦指出，中國經常透過民族主義與話語控制來操控外交政策議題與內部動員。此次對日行動，正體現出這種「經濟民族主義＋話語策略＋地緣壓力」的混合模式。

民族主義的雙刃劍：最終會反咬操控者

問題在於：民族主義不是安全的武器。它能被點燃，卻不一定能被熄滅。

2012年的反日抗議最終演變為暴力騷亂，中國政府不得不出動武警鎮壓「過度愛國者」。中共高層對此深感不安，認為民族激情若不受控，可能反噬政權本身。

如今民族主義的動員更為集中、更為造作，對其風險更應警惕。社會壓力越大，群眾對政府的期待越高；若政府任何讓步，都可能被解讀為「軟弱」，反遭情緒倒逼。

政治心理學早有警告：「民族主義是一條火龍——你若不能持續餵養，它終將反咬你。」

輿論場的馴化：從公共討論到情緒製造

2025年的中國輿論環境，已從「言論場域」變成「情緒工廠」：

官媒定調：央視、《人民日報》、《環球時報》統一敘事； 演算法放大：微博、抖音、小紅書推送強化敵我框架； 群體複誦：小粉紅形成封閉回音室，情緒相互強化。

中國已形成國家主導的「心理操控架構」，透過輿情工程操縱民族情緒。但當社會長期在敵意與激情中運轉，理性將被侵蝕，公共討論被削弱，政策制定也可能被「虛構的民意」綁架。

結語：民族主義掩蓋不了國家的不安

反日民族主義，早已不是歷史創傷的延伸，而是北京治理邏輯中的標準工具。它的本質不是自信，而是不安；不是戰略，而是治術的短視；不是力量，而是焦慮的偽裝。

當一個政權需要靠製造敵意來維繫穩定，真正的危機不在釣魚島，也不在台海，而在北京自身。

民族主義固然能被動員，但絕非無限資源。當它成為治理的替代品，最終將反噬操弄它的人。輸的從來不是日本，而是中國自身的未來。

