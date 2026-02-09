洪耀南觀點》台灣別誤判高市早苗！高市勝選後的日本：一場被「經濟」與「務實」封印的安全轉向

日本首相高市早苗的高人氣貫穿無特定黨派支持者 圖：翻攝自高市早苗さんを応援的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本眾議院改選落幕，自民黨在高市早苗領導下，拿下接近四分之三席次的壓倒性勝利。這不只是選贏，而是日本戰後罕見的權力集中時刻。修憲門檻跨過了，在野黨被徹底邊緣化，政權穩定到幾乎沒有藉口。

問題不在於「高市有多強」，而在於：選民究竟授權她做什麼？如果誤判這一點，就會連日本接下來的對中政策、對台態度，一併看錯。

這不是安全授權，而是經濟授權

外界很容易把這場勝選解讀為「日本選民支持更強硬的安全路線」。但只要回到選戰現場，這種說法就站不住腳。

這次選舉，真正主導投票行為的，從來不是台海軍事風險或防衛白皮書，而是更現實、也更殘酷的問題：物價還會不會再漲？薪水什麼時候才會真的動？國防預算與對美投資的預算？

一句話說穿：日本選民投的不是戰略立場，而是生活期待。

高市並不是靠安全動員橫掃選區，而是靠「先把經濟顧好」這個極其務實的承諾，取得壓倒性支持。安全語言存在，但它只是背景；真正被檢驗、也真正被授權的，是經濟。

經濟授權，反而讓高市「不能亂用安全牌」

看似矛盾，卻是這次選舉最關鍵的地方。正因為這是一場經濟授權，高市在安全政策上的操作空間，反而被壓縮，而不是被放大。

原因很簡單：當選民要的是物價下降、薪資上升、企業活下去，任何一個被認為會推高成本、製造市場不安的安全操作，都會立刻變成政治負擔。更何況，接近四分之三席次的國會結構，也代表一件事：責任無法再推給任何人。

經濟好壞，直接算在執政者頭上。

在這種情況下，高市能做的，不是高風險的安全冒進，而是低摩擦、制度化、可控的安全布局。

換句話說，她不是不能談安全，而是不能讓安全「搶戲」。

為何這反而讓日本對中政策更可預測？

正是在這樣的政治結構下，日本的對中政策，反而比外界想像得更穩定、更好判讀。經濟優先，意味著三件事：不會為了姿態製造不可控衝突、不會在經濟尚未穩住前，主動升高摩擦、不會用對中強硬來轉移內政壓力。

這並不等於日本對中「轉軟」，而是形成一種清楚的分工：安全立場維持清楚、制度化、與盟友同步。經貿關係務實處理，避免突然斷裂。政治語言刻意降溫，避免市場恐慌。

結果就是：立場強硬，但節奏保守；態度清楚，但手段可預期。

台灣不該誤判的三件事這也正是台灣輿論最容易看錯的地方。首先日本的對中政策已被經濟績效牢牢綁住。只要經濟仍是第一順位，日本就不會為了情緒升高衝突。

其次日本不會為任何單一議題打亂自己的經濟修復節奏。這不是對台冷淡，而是治理邏輯。重視安全，並不等於即時對抗。

第三則真正穩定台日關係的關鍵在經濟，而不是安全激情。供應鏈、半導體、能源與高端製造，才是日本現在真正放在心上的戰略核心。

結語：穩定，不是退讓

高市的壓倒性勝選，沒有把日本帶向不可預測的冒進期，而是把日本帶進一個經濟優先、風險控管的保守穩定期。

對台灣而言，最重要的不是期待日本「更強硬」，而是不要誤讀日本的節奏。

日本不會忽然親中，也不會突然失控；它只會在經濟允許的範圍內，

一步一步，往自己能承擔的方向前進。

讀懂這一點，才能避免戰略誤判，也才能真正看懂高市勝選之後的日本。

