洪耀南觀點》幾條華子搞不定的中國：一場戒不掉的經濟寒潮
[Newtalk新聞] 2025年末，中國社交平台上出現大量以「戒菸挑戰」「戒菸打卡」「今天是我戒菸第 X 天」為主題的短影音與貼文，從抖音到微博皆可見相關內容熱度上升。乍看之下，這似乎是一場集體健康意識覺醒的浪潮，但若拉開距離觀察，這波現象更像是一種被經濟現實逼出的自我調適，而非真正由公共衛生政策所引導的成功案例。
一、被漲價逼出的戒斷：不是覺醒，而是「斷供」
不可忽視的背景是，中國香菸價格近年持續上調。官方論述將其包裝為「控菸」與「公共健康」，但在現實政策運作中，煙草價格調整始終與財政需求高度綁定。
煙草產業在中國是典型的政企合一體制，長年為中央與地方提供穩定且龐大的稅利來源。在經濟成長放緩、房地產下行、地方債務壓力不斷堆積的情況下，香菸成了最不需要政治動員、也最容易立刻變現的稅收工具。
因此，當香菸價格不斷刷新高點，基層消費者面臨的並不是「要不要更健康」，而是「還抽不抽得起」。網路上流行的那句話——「我不是戒菸，是買不起了」——並非玩笑，而是現實。
二、從「幾條華子就搞定」到社交斷裂的時代
在中國，香菸從來不只是消費品。它是一種社交貨幣，是飯局開場的潤滑劑，是人際關係的敲門磚，也是階層識別的符號。你可以不抽煙，但在很長一段時間裡，你很難完全不需要煙。「幾條華子就搞定」這種說法，正是香菸社會功能的濃縮表達，所以才有買煙的人不抽煙，抽煙的人不用買煙。
但當香菸價格突破多數人的可負擔範圍後，它便開始失去作為「交換媒介」的普及性，轉而成為一種炫耀財力的符號。遞煙不再是禮貌，而成了成本；抽煙不再是社交，而成了壓力。這不是單純的消費習慣改變，而是社交秩序的降級。
三、「戒菸話題」不是抗議，但確實是一種壓力洩洪
目前看到的並不是經驗證的「全民戒菸運動」，而是大量以戒菸為主題的短影音、挑戰內容與自我敘事。但正因如此，它更像是一種被允許、被理解、又相對安全的情緒出口。
在不能直接談論失業、收入下降、生活成本失控的環境中，「我戒菸了」成了一種替代性語言：既合理，又正當，還能獲得掌控感。這不僅是集體抗議，更是一種集體壓力的洩洪方式。
四、當香菸不再是「硬通貨」，階級界線反而更清楚
長期以來，香菸在中國的非正式社會網絡中，具備近乎「通行證」的功能。但今天，當它的價格節節攀升，這種功能開始萎縮。
香菸從「人人都懂、人人可用」的社交工具，轉變為「只有部分人負擔得起」的象徵物。這個轉變，並未帶來社會更健康，反而讓階級差距在日常互動中變得更加明顯。
當連最廉價的人情符號都失去普及性，一個社會的信任與互動結構，勢必重新排列。
五、控菸政策，還是財政現實的折衷？
不可否認，控菸確實是公共衛生議題的一環。但在中國，煙草政策從來不是單一目標導向，而是被嵌入財政穩定、產業結構與社會治理的多重考量中。
目前中國煙草稅占零售價比例仍低於國際公共衛生機構的建議標準，這讓「以控菸之名行增收之實」在政策上具有高度操作空間。然而，當控菸更多體現在價格轉嫁，而非文化與制度調整時，結果往往不是行為改善，而是壓力外包。
六、結語：不是戒，而是敗——沉默時代的生活註腳
這些出現在鏡頭前的「戒菸第一天」，並不構成一場可量化的公共衛生成果，卻構成了一個極具象徵性的社會畫面。它們說的不是健康，而是能力；不是自律，而是承受。
當「幾條華子」再也搞不定生活，當抽不抽煙都成為成本計算的一部分，香菸的退出，並不是價值觀的勝利，而是現實的淘汰。
雖然樂見中國進入戒菸的年代，但現實卻是被迫斷裂的年代。這不是真戒，而是敗於經濟；這不是選擇，而是一種無奈；是一股潮流，更是沉默的抗議。
